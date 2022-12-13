https://sputnik-georgia.ru/20221213/deputat-rezerv-armii-gruzii-mozhet-uvelichitsya-do-desyati-tysyach-chelovek-273008979.html

Депутат: резерв армии Грузии может увеличиться до десяти тысяч человек

Депутат: резерв армии Грузии может увеличиться до десяти тысяч человек

В Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии, но это обязательно изменится, пообещал министр 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T20:26+0400

2022-12-13T20:26+0400

2022-12-13T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Инициатива премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили дает возможность вскоре получить 10 тысяч подготовленных юношей на военной службе страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария.Премьер ранее заявил, что все будут проходить обязательную военную службу только в оборонном ведомстве. Кроме того, будет создана эффективная система, включающая шести-, восьми- и 11-месячные программы. А главной целью, по словам премьера, будет создание сильного резерва. Реализация проекта обойдется в более 80 миллионов лари (более 29,6 миллиона долларов), и программа будет задействована с первого января 2025 года.По словам депутата, речь идет о студентах, юношах до 23 лет, которые добровольно примут решение включиться в программу, которая предусматривает военную подготовку."Они будут не пушечным мясом… а будут подготовлены для защиты родины", - подчеркнул Одишария.Премьер ранее также заявил, что законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена.В Грузии создадут сильный резерв – премьер о реформе обязательной военной службы >>Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", которую лидеры оппозиционной партии "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, которые выступают против обязательной военной службы в стране, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек, заявил ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.Глава Минобороны не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода".В Грузии растет интерес к программе оплачиваемого военного резерва - записываются женщины >>Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, пообещал министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, джуаншер бурчуладзе, "библейская свобода", оборона грузии, министерство обороны грузии