https://sputnik-georgia.ru/20221213/girchi-prodolzhit-borotsya-protiv-obyazatelnoy-voennoy-sluzhby-v-gruzii-272991042.html

"Гирчи" продолжит бороться против обязательной военной службы в Грузии

"Гирчи" продолжит бороться против обязательной военной службы в Грузии

Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек учится в духовной семинарии 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" будет бороться за упразднение обязательной военной службы в Грузии, заявил один из лидеров партии, депутат парламента Яго Хвичия.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена.Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", которую лидеры "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.Как ранее сообщил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, в Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек. При этом министр не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода"."Лучше поздно, чем никогда": оппозиционер приветствует инициативу премьера Грузии>>Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, пообещал министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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