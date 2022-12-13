https://sputnik-georgia.ru/20221213/girchi-prodolzhit-borotsya-protiv-obyazatelnoy-voennoy-sluzhby-v-gruzii-272991042.html
"Гирчи" продолжит бороться против обязательной военной службы в Грузии
"Гирчи" продолжит бороться против обязательной военной службы в Грузии
Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек учится в духовной семинарии 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T15:13+0400
2022-12-13T15:13+0400
2022-12-13T15:13+0400
политика
грузия
новости
яго хвичия
ираклий гарибашвили
джуаншер бурчуладзе
тбилиси
"библейская свобода"
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" будет бороться за упразднение обязательной военной службы в Грузии, заявил один из лидеров партии, депутат парламента Яго Хвичия.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена.Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", которую лидеры "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.Как ранее сообщил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, в Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек. При этом министр не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода"."Лучше поздно, чем никогда": оппозиционер приветствует инициативу премьера Грузии>>Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, пообещал министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, ираклий гарибашвили, джуаншер бурчуладзе, тбилиси, "библейская свобода"
политика, грузия, новости, яго хвичия, ираклий гарибашвили, джуаншер бурчуладзе, тбилиси, "библейская свобода"
"Гирчи" продолжит бороться против обязательной военной службы в Грузии
Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек учится в духовной семинарии
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" будет бороться за упразднение обязательной военной службы в Грузии, заявил один из лидеров партии, депутат парламента Яго Хвичия.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена.
Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", которую лидеры "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.
"Мы долгое время требовали этого, что обязательно вызвало бы упразднение "Библейской свободы". Самое главное здесь – оставляет ли государство механизм принудительного призыва в армию и если оставляет, то мы должны ответить на это не тем, что сохраним "Библейскую свободу". На это должен ответить грузинский народ, который насильно не хочет нигде учиться", – заявил Хвичия.
Как ранее сообщил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, в Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек. При этом министр не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода".
Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.
На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, пообещал министр.