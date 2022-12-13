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Нацбанк Грузии усилил контроль за банковскими операциями с Ираном
Нацбанк Грузии усилил контроль за банковскими операциями с Ираном
Данное решение Нацбанк принял в целях соблюдения требований международных санкций, введенных США против Ирана 13.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии обязал коммерческие банки страны проводить усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также проводить усиленный мониторинг операций с этой страной, говорится в заявлении на сайте регулятора.Данное решение Нацбанк принял в целях соблюдения требований международных санкций, введенных США против Ирана, и призвал коммерческие банки в случае существования риска нарушения санкций, не совершать сделки подобного типа.Нацбанк отмечает, что выполнение указанного документа является обязательной для всех коммерческих банков и направлено ​​на снижение рисков, связанных с международными корреспондентскими отношениями, и соблюдение санкционного режима.Кроме того, коммерческие банки уполномочены использовать еще более жесткие механизмы контроля в соответствии со своими внутренними политиками и процедурами.По информации регулятора, в последние месяцы с целью снижения значительно возросших транспортных расходов из-за пандемии COVID-19 имели место случаи использования транзитного коридора Ирана во время импорта товаров из некоторых азиатских стран.Банки и коммерческие организации будут штрафовать за нарушение санкций &gt;&gt;"Банковские операции, прямо или косвенно связанные с Ираном или товарами иранского происхождения, в том числе банковские расчеты, связанные с перевозкой товаров через территорию Ирана или с использованием транспортных средств, зарегистрированных в Иране (воздушный, морской, наземный, железнодорожный), в условиях полномасштабных санкций США против Ирана, могут считаться нарушением международных санкций, введенных США", – говорится в заявлении.В Нацбанке заявили, что такие операции в рамках корреспондентских отношений банковского сектора создают риск препятствий проведения операций в иностранной валюте за пределами страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, иран, сша, национальный банк грузии, санкции
грузия, новости, экономика, иран, сша, национальный банк грузии, санкции

Нацбанк Грузии усилил контроль за банковскими операциями с Ираном

09:01 13.12.2022 (обновлено: 09:15 13.12.2022)
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Данное решение Нацбанк принял в целях соблюдения требований международных санкций, введенных США против Ирана
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии обязал коммерческие банки страны проводить усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также проводить усиленный мониторинг операций с этой страной, говорится в заявлении на сайте регулятора.
Данное решение Нацбанк принял в целях соблюдения требований международных санкций, введенных США против Ирана, и призвал коммерческие банки в случае существования риска нарушения санкций, не совершать сделки подобного типа.

"С привлечением Национального банка и коммерческих банков разработано положение, в котором детально определены требования, соблюдение которых значительно снизит риски нарушения коммерческими банками требований международных санкций", – говорится в заявлении.

Нацбанк отмечает, что выполнение указанного документа является обязательной для всех коммерческих банков и направлено ​​на снижение рисков, связанных с международными корреспондентскими отношениями, и соблюдение санкционного режима.
Кроме того, коммерческие банки уполномочены использовать еще более жесткие механизмы контроля в соответствии со своими внутренними политиками и процедурами.
По информации регулятора, в последние месяцы с целью снижения значительно возросших транспортных расходов из-за пандемии COVID-19 имели место случаи использования транзитного коридора Ирана во время импорта товаров из некоторых азиатских стран.
Банки и коммерческие организации будут штрафовать за нарушение санкций >>
"Банковские операции, прямо или косвенно связанные с Ираном или товарами иранского происхождения, в том числе банковские расчеты, связанные с перевозкой товаров через территорию Ирана или с использованием транспортных средств, зарегистрированных в Иране (воздушный, морской, наземный, железнодорожный), в условиях полномасштабных санкций США против Ирана, могут считаться нарушением международных санкций, введенных США", – говорится в заявлении.
В Нацбанке заявили, что такие операции в рамках корреспондентских отношений банковского сектора создают риск препятствий проведения операций в иностранной валюте за пределами страны.
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