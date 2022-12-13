https://sputnik-georgia.ru/20221213/v-gruzii-peresmotreli-potrebitelskie-tarify-na-gaz-dlya-malykh-kompaniy-273010839.html

В Грузии пересмотрели потребительские тарифы на газ для малых компаний

В Грузии пересмотрели потребительские тарифы на газ для малых компаний

Комиссия приняла решение немного снизить тарифы для компаний, обслуживающих абонентов в районах Тбилиси, а также в Марнеули 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T22:00+0400

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2022-12-13T22:00+0400

грузия

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экономика

тбилиси

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

тарифы на газ

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Потребительские тарифы, установленные для малых газораспределительных компаний Грузии, остались без изменений, говорится в сообщении Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Речь идет о тарифах для абонентов "Сачхерегаз" (обслуживает абонентов в Сачхерском муниципалитете на западе Грузии) и "Диди дигоми" (обслуживает абонентов в районе Диди Дигоми в Тбилиси).Кроме того, Комиссия приняла решение немного снизить тарифы для компаний "Энергосоюз" (обслуживает абонентов в Глдани и Мухиани в Тбилиси), "Камари-м" (дачи Мухиани и поселение Вакисубани Тбилиси) и "Мамеди" (в Марнеули, регион Квемо Картли).Тариф на газ для населения Грузии остался неизменным >>По заявлению регулятора, это связано с проводимой государством политикой доступности социального газа и стабильностью составляющих, входящих в тариф, в том числе курса лари по отношению к доллару.В соответствии с тарифными изменениями, проведенными в рамках текущей реформы энергорынка, вместо трехлетнего периода регулирования тарифы определены на пятилетний период регулирования - с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на газ