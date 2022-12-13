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В Грузии за принуждение к сексу задержаны два человека
В Грузии за принуждение к сексу задержаны два человека
В случае подтверждения вины задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T22:48+0400
2022-12-13T22:48+0400
2022-12-13T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Специальная следственная служба за принуждение к половому контакту, распространение тайны личной жизни и вымогательство задержала двух человек.Как говорится в сообщении ведомства, задержанные угрожали потерпевшей тем, что если она не вступит с ними в половую связь, то они распространят ее интимную переписку и интимные фото.Следствие установило, что одному из задержанных удалось принудить женщину к половому акту, который он тайно заснял на видео и после разослал фотокадры другим лицам. Второй же задержанный получил у женщины деньги за сохранение тайны.Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий >>Расследование по делу началось 24 ноября на основании заявления потерпевшей.Одному из задержанных 22 года, второму – 25 лет. Они уже находятся в предварительном заключении по решению суда.В случае подтверждения вины им грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба
грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба
В Грузии за принуждение к сексу задержаны два человека
В случае подтверждения вины задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Специальная следственная служба за принуждение к половому контакту, распространение тайны личной жизни и вымогательство задержала двух человек.
Как говорится в сообщении ведомства, задержанные угрожали потерпевшей тем, что если она не вступит с ними в половую связь, то они распространят ее интимную переписку и интимные фото.
Следствие установило, что одному из задержанных удалось принудить женщину к половому акту, который он тайно заснял на видео и после разослал фотокадры другим лицам. Второй же задержанный получил у женщины деньги за сохранение тайны.
Расследование по делу началось 24 ноября на основании заявления потерпевшей.
Одному из задержанных 22 года, второму – 25 лет. Они уже находятся в предварительном заключении по решению суда.
В случае подтверждения вины им грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.