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В "Нацдвижении" полный хаос – Кобахидзе
В "Нацдвижении" полный хаос – Кобахидзе
Говоря о предстоящих выборах председателя ЕНД, Кобахидзе отметил, что среди кандидатов на этот пост нет интеллектуальных людей 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T17:01+0400
2022-12-13T17:01+0400
2022-12-13T17:01+0400
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
ника мелия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Чем больше раскола и хаоса будет в самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), тем лучше для правильного развития демократии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В "Нацдвижении" идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного председателя партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии. Накануне желание выдвинуть свою кандидатуру выразила бывший член партии Нона Мамулашвили.Происходящие в "Нацдвижении" события неинтересны, интересно лишь то, что эта партия постепенно слабеет, убежден политик.Говоря о предстоящих выборах председателя ЕНД, Кобахидзе отметил, что среди кандидатов на этот пост нет интеллектуальных людей.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя - экс-президента Михаила Саакашвили."Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД>>Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, ника мелия, михаил саакашвили
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, ника мелия, михаил саакашвили
В "Нацдвижении" полный хаос – Кобахидзе
Говоря о предстоящих выборах председателя ЕНД, Кобахидзе отметил, что среди кандидатов на этот пост нет интеллектуальных людей
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Чем больше раскола и хаоса будет в самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), тем лучше для правильного развития демократии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
В "Нацдвижении" идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного председателя партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии. Накануне желание выдвинуть свою кандидатуру выразила бывший член партии Нона Мамулашвили.
"Это полный хаос, что хорошо для правильного развития грузинской демократии. Чем больше раскола, хаоса будет в этой политической партии, тем больше стабильности будет в стране", - заявил Кобахидзе журналистам.
Происходящие в "Нацдвижении" события неинтересны, интересно лишь то, что эта партия постепенно слабеет, убежден политик.
Говоря о предстоящих выборах председателя ЕНД, Кобахидзе отметил, что среди кандидатов на этот пост нет интеллектуальных людей.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя - экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.