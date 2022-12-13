https://sputnik-georgia.ru/20221213/v-natsdvizhenii-polnyy-khaos--kobakhidze-273000008.html

В "Нацдвижении" полный хаос – Кобахидзе

В "Нацдвижении" полный хаос – Кобахидзе

Говоря о предстоящих выборах председателя ЕНД, Кобахидзе отметил, что среди кандидатов на этот пост нет интеллектуальных людей 13.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Чем больше раскола и хаоса будет в самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), тем лучше для правильного развития демократии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В "Нацдвижении" идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного председателя партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии. Накануне желание выдвинуть свою кандидатуру выразила бывший член партии Нона Мамулашвили.Происходящие в "Нацдвижении" события неинтересны, интересно лишь то, что эта партия постепенно слабеет, убежден политик.Говоря о предстоящих выборах председателя ЕНД, Кобахидзе отметил, что среди кандидатов на этот пост нет интеллектуальных людей.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя - экс-президента Михаила Саакашвили."Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД>>Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, ника мелия, михаил саакашвили