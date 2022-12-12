https://sputnik-georgia.ru/20221212/vnutrennyaya-borba-za-vlast---deputaty-ot-mechty-otsenili-vybory-v-end--272957733.html
"Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД
"Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД
Борьба в "Нацдвижении" идет не за укрепление партийной демократии, а за финансы и власть, считают депутаты от "Мечты" 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T12:56+0400
2022-12-12T12:56+0400
2022-12-12T14:18+0400
политика
грузия
новости
ника мелия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Кто бы ни возглавил самую крупную оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), антигосударственные действия этой силы не изменятся, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января. На сегодняшний день в оппозиционной партии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Борьба в "Нацдвижении" идет не за укрепление партийной демократии, а за финансы и власть, заявил, в свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили."Это не развитие партийной демократии, а борьба между группировками в партии. Сколько бы ни говорили перед камерами о проведении анонсированных внутренних выборах по системе блокчейна, все это фарс", – заявил Оханашвили.Выборы председателя "Национального движения" пройдут 28-29 января>>Между тем, вице-спикер парламента Гия Вольский считает, что все подходит к логическому концу.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта
"Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД
12:56 12.12.2022 (обновлено: 14:18 12.12.2022)
Борьба в "Нацдвижении" идет не за укрепление партийной демократии, а за финансы и власть, считают депутаты от "Мечты"
ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Кто бы ни возглавил самую крупную оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), антигосударственные действия этой силы не изменятся, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.
Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января. На сегодняшний день в оппозиционной партии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
"Никакого значение не имеет, кто из разбойников и криминалов будет во главе этой криминальной организации – Мелия, Хабеишвили или кто-то другой. Исключено, что что-то им поможет, и они встанут на правильный путь. Они настолько ослеплены захватом власти, что их не интересуют избиратели других, и, кажется, о своих избирателях они тоже позабыли", – заявил Цагареишвили.
Борьба в "Нацдвижении" идет не за укрепление партийной демократии, а за финансы и власть, заявил, в свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.
"Это не развитие партийной демократии, а борьба между группировками в партии. Сколько бы ни говорили перед камерами о проведении анонсированных внутренних выборах по системе блокчейна, все это фарс", – заявил Оханашвили.
Между тем, вице-спикер парламента Гия Вольский считает, что все подходит к логическому концу.
"Когда на повестке дня у них только разрушение, и они соревнуются между собой в ресурсах разрушения, то все они обязательно плохо закончат, поскольку у них нет поддержки в обществе", – заявил Вольский, отметив, что обществу нужна стабильность.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.