https://sputnik-georgia.ru/20221213/zheleznodorozhniki-gruzii-i-armenii-soglasovali-tarifnuyu-politiku-273008040.html

Железнодорожники Грузии и Армении согласовали тарифную политику

Железнодорожники Грузии и Армении согласовали тарифную политику

Стороны обговорили порядок курсирования поезда Ереван-Батуми-Ереван в летний период 2023 года 13.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Железнодорожники Армении и Грузии согласовали тарифную политику, в рамках которой установлен уровень ставок на перевозку зерновых грузов, тростникового сахара, цемента и цементного клинкераСогласно сообщению пресс-службы компании "Южно-Кавказская железная дорога", на встрече гендиректоров компаний "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и "Южно-Кавказская железная дорога" Алексея Мельникова были намечены планы сотрудничества компаний в 2023 году, передает Sputnik Армения.В частности, одним из главных вопросов на переговорах стало согласование с ГЖД тарифной политики, в рамках которой установлен уровень тарифных ставок на перевозку зерновых грузов, тростникового сахара, цемента и цементного клинкера. Помимо этого, изменены ставки на перевозку грузов в контейнерах.Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>В рамках встречи были рассмотрены также вопросы развития международных пассажирских перевозок.Стороны обговорили порядок курсирования поезда Ереван-Батуми-Ереван в летний период 2023 года. Договорились о восстановлении графика движения, предусматривающего курсирование международного пассажирского поезда Ереван-Батуми-Ереван ежедневно.В первом квартале 2023 года состоится совещание с участием представителей ГЖД и ЮКЖД, таможенными и пограничными органами Грузии и Армении по организации процедур таможенного, пограничного контроля на пути следования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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