https://sputnik-georgia.ru/20221010/pravitelstvo-gruzii-namereno-uvelichit-propusknuyu-sposobnost-gzhd-271216181.html

Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД

Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД

Грузинская железная дорога является одной из важных составляющих конкурентоспособности транспортного коридора, проходящего через Грузию, заявил министр 10.10.2022, Sputnik Грузия

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гжд

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. У "Грузинской железной дороги" (ГЖД) рекордные показатели по грузоперевозкам и операционным доходам, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Доходы Грузинской железной дороги от грузовых перевозок за первое полугодие 2022 года являются рекордными за последние семь лет - превысили 191 миллион лари. Объем грузоперевозок за отчетный период составил 6,8 миллиона тонн, что на 13,3% больше аналогичного периода 2021 года.По информации министра, в последние годы у ГЖД рекордные показатели – в 2018 году компания приостановила тенденцию к снижению грузоперевозок, а по итогам 2021 года вышла в прибыль - грузооборот увеличился до 12 млн тонн.Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. А в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью в 52,7 миллиона лари.В Грузии 10 октября объявили днем железнодорожников >>По информации компании, операционная прибыль ГЖД в 2021 году увеличилась на 12%, составив 547 млн лари.Часть транспортного коридораПо словам Давиташвили, сегодня Грузинская железная дорога является одной из важных составляющих конкурентоспособности транспортного коридора, проходящего через Грузию. Правительство реализует важные проекты, целью которых является увеличение пропускной способности грузинских железных дорог.Министр отметил, что из-за сложной ситуации, сложившейся в регионе, транспортный коридор Грузии, в том числе железная дорога, столкнулся с вызовами. В коридоре значительно увеличился транзит, и эта динамика растет.Кроме того, в ГЖД реализуется масштабный проект модернизации, по завершению которого вырастит пропускная способность, сократиться время передвижения пассажирских поездов, операционные расходы, и улучшится уровень безопасности движения поездов.Также, по словам министра, компания является крупным работодателем. На сегодняшний день в ГЖД работает более 12 тысяч человек. Примечательно, что несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса, руководству удалось сохранить все кадры.Также важным событием для компании является рефинансирование еврооблигаций на сумму 500 млн долларов в 2021 году, согласно которому ГЖД значительно снизила свои затраты по займам.Грузинская железная дорога завершила первое полугодие с рекордной прибылью >>Впервые в истории Грузии и Кавказском регионе транспортная компания разместила на Лондонской фондовой бирже зеленые облигации. Процентная ставка сроком на 7 лет установлена ​​в размере 4% вместо 7,75%. Это первый в истории страны прецедент, когда транспортная организация выпустила подобный вид ценных бумаг — зеленые облигации. В результате удачной сделки компания сэкономит более 100 миллионов долларов.Большой праздникСегодня железная дорога Грузии празднует 150-летний юбилей: по решению правительства 10 октября официально объявили днем железнодорожников,10 октября 1872 года первый пассажиро-грузовой поезд отправился из Тбилиси в Поти. Именно эта дата считается днем рождения грузинской железной дороги.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.ГЖД упрощает оформление документов для международных перевозок >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, грузинская железная дорога, гжд