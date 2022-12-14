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Кто с кем сыграет на баскетбольном мундиале 2023, выяснится в апреле

Кто с кем сыграет на баскетбольном мундиале 2023, выяснится в апреле

Сборная Грузии имеет неплохие шансы на то, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу пройдет 29 апреля в столице Филиппин Маниле, говорится на официальном сайте ФИБА. Сборная Грузии имеет неплохие шансы на то, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира. Два последние матча отборочного этапа ЧМ грузинская команда проведет в начале 2023 года: 23 февраля она сыграет против Нидерландов в гостях, а 26-го – в Тбилиси против Исландии. Для гарантированного выхода в следующую стадию подопечным Илиаса Зуроса нужно победить в обеих играх. ЧМ пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В чемпионате мира-2023 примут участие 32 сборные: 17 участников уже известны, остальные 15 - будут определены в феврале по итогам квалификационного турнира. Сейчас сборная Грузии занимает третье место в группе C с 12 очками. На первом месте команда Испании, на втором Италия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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