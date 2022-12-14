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Кто с кем сыграет на баскетбольном мундиале 2023, выяснится в апреле
Кто с кем сыграет на баскетбольном мундиале 2023, выяснится в апреле
Сборная Грузии имеет неплохие шансы на то, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T20:22+0400
2022-12-14T20:22+0400
2022-12-14T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу пройдет 29 апреля в столице Филиппин Маниле, говорится на официальном сайте ФИБА. Сборная Грузии имеет неплохие шансы на то, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира. Два последние матча отборочного этапа ЧМ грузинская команда проведет в начале 2023 года: 23 февраля она сыграет против Нидерландов в гостях, а 26-го – в Тбилиси против Исландии. Для гарантированного выхода в следующую стадию подопечным Илиаса Зуроса нужно победить в обеих играх. ЧМ пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В чемпионате мира-2023 примут участие 32 сборные: 17 участников уже известны, остальные 15 - будут определены в феврале по итогам квалификационного турнира. Сейчас сборная Грузии занимает третье место в группе C с 12 очками. На первом месте команда Испании, на втором Италия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, филиппины, тбилиси, грузия, новости, нидерланды, фиба, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
спорт, филиппины, тбилиси, грузия, новости, нидерланды, фиба, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
Кто с кем сыграет на баскетбольном мундиале 2023, выяснится в апреле
Сборная Грузии имеет неплохие шансы на то, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира
ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik.
Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу пройдет 29 апреля в столице Филиппин Маниле, говорится на официальном сайте
ФИБА.
Сборная Грузии имеет неплохие шансы на то, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира. Два последние матча отборочного этапа ЧМ грузинская команда проведет в начале 2023 года: 23 февраля она сыграет против Нидерландов в гостях, а 26-го – в Тбилиси против Исландии.
Для гарантированного выхода в следующую стадию подопечным Илиаса Зуроса нужно победить в обеих играх.
ЧМ пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В чемпионате мира-2023 примут участие 32 сборные: 17 участников уже известны, остальные 15 - будут определены в феврале по итогам квалификационного турнира.
Сейчас сборная Грузии занимает третье место в группе C с 12 очками. На первом месте команда Испании, на втором Италия.