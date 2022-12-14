https://sputnik-georgia.ru/20221214/meriya-tbilisi-uzakonila-zhile-esche-66-semyam-273052442.html

Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям

Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям

В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более двух тысяч семей 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям, проживающим в Надзаладевском районе столицы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Семьи получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передали мэр Каха Каладзе и глава Агентства управления имуществом Ираклий Таварткиладзе. Мэр поздравил граждан и заявил, что данная программа продолжится и в будущем. На сегодняшний день в рамках данной программы в частную собственность передано имущество стоимостью более трех миллионов лари (1,1 миллиона долларов). Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье. В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более двух тысяч семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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