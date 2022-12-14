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Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям
Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям
В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более двух тысяч семей 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T16:54+0400
2022-12-14T16:54+0400
2022-12-14T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям, проживающим в Надзаладевском районе столицы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Семьи получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передали мэр Каха Каладзе и глава Агентства управления имуществом Ираклий Таварткиладзе. Мэр поздравил граждан и заявил, что данная программа продолжится и в будущем. На сегодняшний день в рамках данной программы в частную собственность передано имущество стоимостью более трех миллионов лари (1,1 миллиона долларов). Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье. В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более двух тысяч семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям
16:54 14.12.2022 (обновлено: 17:03 14.12.2022)
В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более двух тысяч семей
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 66 семьям, проживающим в Надзаладевском районе столицы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Семьи получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передали мэр Каха Каладзе и глава Агентства управления имуществом Ираклий Таварткиладзе. Мэр поздравил граждан и заявил, что данная программа продолжится и в будущем.
"Это семьи, которые в данных жилых площадях жили в течение многих лет и из-за определенных проблем не могли их узаконить. С 2017 года мы начали очень хорошую программу, которая помогает таким семьям узаконить существующие пространства. Это площади, которые находятся в собственности государства", - заявил Каладзе.
На сегодняшний день в рамках данной программы в частную собственность передано имущество стоимостью более трех миллионов лари (1,1 миллиона долларов).
Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье.
В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более двух тысяч семей.