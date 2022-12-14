https://sputnik-georgia.ru/20221214/mikhail-saakashvili-prekratil-golodovku-273064837.html

Михаил Саакашвили прекратил голодовку

Михаил Саакашвили прекратил голодовку

Сегодня Саакашвили объявил голодовку – он требовал предоставления возможности дистанционного участия в судебном заседании 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T18:42+0400

2022-12-14T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку: как поясняет сам Саакашвили, причиной тому стало поступившее от европарламентариев послание, в котором они категорически требуют прекращения голодовки. Михаил Саакашвили в очередной раз объявил голодовку в среду, 14 декабря – он требовал предоставления возможности дистанционного участия в судебном заседании.Саакашвили отметил, что он болен потому, что отравлен. "Мне плохо, не потому, что я мало ем, а потому что я отравлен, что было отражено в рассмотрении европарламентариев, потому что я много месяцев был жертвой жестокого обращения, что подтверждают лучшие мировые эксперты, в том числе нобелевский лауреат ", - пишет Саакашвили. Официального подтверждения отравления Саакашвили нет. Между тем министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует плохое состояние и, если интересам Грузии будет грозить опасность, его ведомство готово обнародовать доказательства. Назначенное на 14 декабря заседание по пересмотру отбывания экс-президентом наказания по состоянию здоровья было отложено до 22 декабря. Судья принял это решение после того, как Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что "на данном этапе лишена возможности обеспечить дистанционное включение". Ранее Саакашвили дважды объявлял голодовку. Первый раз – в день задержания, 1 октября 2021 года. Тогда голодовка продлилась 50 дней, что подорвало здоровье экс-президента. С 12 мая осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". По словам его адвоката Шалвы Хачапуридзе, если и 22 декабря Саакашвили не предоставят возможность дистанционно участвовать в судебном заседании, то он поставит вопрос отвода судьи. Сторонники Саакашвили устроили потасовку у суда - видео >>>Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов. По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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