https://sputnik-georgia.ru/20221214/na-prospekte-melikishvili-v-tbilisi-zarabotal-transportnyy-koridor-273051073.html

На проспекте Меликишвили в Тбилиси заработал транспортный коридор

На проспекте Меликишвили в Тбилиси заработал транспортный коридор

Мэр Тбилиси серьезно взялся за проблему общественного транспорта и обещал сделать его быстрым, комфортным и доступным 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Транспортный коридор, на котором пассажиров будут обслуживать 128 автобусов и микроавтобусов на 29 маршрутах, заработал на проспекте Меликишвили в Тбилиси, заявил мэр Каха Каладзе. По словам градоначальника, работа этого коридора важна для быстрого и беспрепятственного передвижения общественного транспорта в этом узле.По его словам, все это делается для того, чтобы общественный транспорт в столице Грузии был комфортным и доступным. Каладзе поручил руководителю Агентства транспорта и урбанистического развития и главе Городской службы инфраструктурного развития в кратчайшие сроки привести в порядок проблемные транспортные узлы города. Кроме того, в связи с ростом частных автомобилей, Каладзе представил статистические данные. По его словам, в 2017 году в Грузии количество владельцев автомобилей составляло около 31%, а сегодня это число возросло до 48%. "Средний годовой рост у нас около 9%. Это означает, что через 5-7 лет мы достигнем среднего европейского показателя наличия автомобиля – 70%. Однако мы не должны забывать, что в странах ЕС в неделю пять или больше дней автомобиль используют 8% населения, тогда как в Грузии эти данные достигают 92%", – отметил Каладзе. Так, в Тбилиси в 2012 году в рабочие дни передвигались около 250 тысяч автомобилей, в 2017 году данный показатель увеличился до 380 тысяч. На данный момент в часы пика в столице передвигаются более 600 тысяч автомобилей, подчеркнул Каладзе. Именно поэтому столичный мэр Каха Каладзе считает важным и необходимым сделать городской общественный транспорт более комфортным и быстрым, иначе в течение последующих пяти лет передвигаться по Тбилиси будет просто невозможно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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