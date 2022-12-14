https://sputnik-georgia.ru/20221214/onlayn-slovar-dictionarycom-nazval-slovo-goda-273071132.html

Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года

Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года

Число запросов этого слова резко возрастало несколько раз в связи со значимыми событиями 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Слово "женщина" (woman) стало словом года по версии американского онлайн-словаря Dictionary.com.Подчеркивается, что хотя оно одно из самых древних в английском языке, оно стало причиной общественных дискуссий в этом году и неотделимо от его истории, пишет РИА Новости.Наряду с этим, женщины сыграли важную роль в ряде ключевых событий 2022 года. В сентябре скончалась королева Британии Елизавета II, после чего начались дискуссии о жизни и наследии женщины, которая стала одним из самых долго правящих монархов. А в Иране на фоне смерти 22-летней Махсы Амини начались массовые беспорядки и протесты."Две тысячи двадцать второй год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово "женщина" - это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются", - говорится на сайте словаря.Любопытно, что другими словами-кандидатами на победу в рейтинге стали "инфляция", "тихое увольнение" (неформальное понятие, под которым подразумевается сокращение усилий, открытое или тайное, которые сотрудник посвящает своей работе), "демократия", "wordle" (лексическая онлайн-игра, в которой игрокам дается шесть попыток, чтобы угадать слово из пяти букв) и др.Примечательно, что ранее Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил значение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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