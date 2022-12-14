https://sputnik-georgia.ru/20221214/penitentsiarnaya-sluzhba-minyusta-gruzii-obnarodovala-videokadry-saakashvili-v-klinike-273068933.html

Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили в клинике

Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили в клинике

В ведомстве отмечают, что кадры показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T21:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди". При этом на кадрах видно, что если в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, то в декабре ему уже нужна опора. "В этом видеоматериале явно видны симуляционные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести в заблуждение общество и международных партнеров", - говорится в сообщении службы. При этом в Пенитенциарной службу поясняют, что приняли решение обнародовать видеокадры, исходя из высокого общественного интереса.В ведомстве отмечают, что кадры показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу – его оскорбления и агрессивное поведение. Обнародование кадров ранее анонсировал министр юстиции Рати Брегадзе, правда при этом он отметил, что Минюст будет вынужден обнародовать доказательства симуляции Саакашвили, если возникнет угроза безопасности и благополучию страны. По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания. Михаил Саакашвили прекратил голодовку >>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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