https://sputnik-georgia.ru/20221214/penitentsiarnaya-sluzhba-minyusta-gruzii-obnarodovala-videokadry-saakashvili-v-klinike-273068933.html
Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили в клинике
Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили в клинике
В ведомстве отмечают, что кадры показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T21:18+0400
2022-12-14T21:18+0400
2022-12-14T21:38+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
рати брегадзе
валерий гелашвили
тбилиси
тбилисский городской суд
дом юстиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266113433_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7247070ae03d20ff8d4a06b8b883276c.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди". При этом на кадрах видно, что если в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, то в декабре ему уже нужна опора. "В этом видеоматериале явно видны симуляционные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести в заблуждение общество и международных партнеров", - говорится в сообщении службы. При этом в Пенитенциарной службу поясняют, что приняли решение обнародовать видеокадры, исходя из высокого общественного интереса.В ведомстве отмечают, что кадры показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу – его оскорбления и агрессивное поведение. Обнародование кадров ранее анонсировал министр юстиции Рати Брегадзе, правда при этом он отметил, что Минюст будет вынужден обнародовать доказательства симуляции Саакашвили, если возникнет угроза безопасности и благополучию страны. По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания. Михаил Саакашвили прекратил голодовку >>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266113433_879:0:3610:2048_1920x0_80_0_0_3453fb8c2b30b6ccf9b30890ede156be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилиси, тбилисский городской суд, дом юстиции
новости, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилиси, тбилисский городской суд, дом юстиции
Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили в клинике
21:18 14.12.2022 (обновлено: 21:38 14.12.2022)
В ведомстве отмечают, что кадры показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди".
На кадрах, которые по маркировке времени были сняты в период с сентября по декабрь 2022 года, видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати и устраивает истерику.
При этом на кадрах видно, что если в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, то в декабре ему уже нужна опора.
"В этом видеоматериале явно видны симуляционные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести в заблуждение общество и международных партнеров", - говорится в сообщении службы.
При этом в Пенитенциарной службу поясняют, что приняли решение обнародовать видеокадры, исходя из высокого общественного интереса.
В ведомстве отмечают, что кадры показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу – его оскорбления и агрессивное поведение.
Обнародование кадров ранее анонсировал министр юстиции Рати Брегадзе, правда при этом он отметил, что Минюст будет вынужден обнародовать доказательства симуляции Саакашвили, если возникнет угроза безопасности и благополучию страны.
С 12 мая 2022 года осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.