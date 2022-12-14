https://sputnik-georgia.ru/20221214/sud-ob-otsrochke-nakazaniya-saakashvili-otlozhen--273044293.html

Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен

Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен

В суд экс-президент Грузии не явился, так же как и все последние месяцы 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе отложил заседание по пересмотру отбывания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Заседание назначено на 22 декабря на 11:00 по тбилисскому времени. Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Голодовку он объявил в день задержания, 1 октября 2021 года.В суд Саакашвили не явился, так же как и все последние месяцы, и процессы по всем трем делам против него уже который раз откладываются. Пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном участии в судебном заседании>>Согласно письму из клиники "Вивамеди", направленном судье, врачи считают нецелесообразной транспортировку Саакашвили в суд из-за состояния его здоровья. Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, родные, соратники и сторонники ожидали дистанционного подключения подсудимого к заседанию, но Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что "на данном этапе лишена возможности обеспечить дистанционное включение". Хачапуридзе оказался удивлен заявлением пенитенциарной службы. "О каком исправлении техники мы говорим? Мы можем подключить Саакашвили по телефону", - сказал он на суде.Между тем, судья удовлетворил ходатайство Хачапуридзе, который потребовал предоставить стороне защиты видеозаписи со дня поступления Саакашвили в пенитенциарное учреждение, то есть с 1 октября 2021 года до 14 декабря включительно.Минюст Грузии готов обнародовать доказательства симуляции Саакашвили>>Как пояснил Хачапуридзе, видеозаписи нужны стороне защиты для того, чтобы ознакомить с ними экспертов. "У него было несколько эпизодов потери памяти. Это было 18 ноября, 5 мая, 25 мая, 4 октября… Нам нужно все это, чтобы укрепить свою позицию и подтвердить то, что есть в экспертном заключении", - заявил Хачапуридзе на суде.Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов.Аргументы защитыГруппа врачей, созданной аппаратом Народного защитника, а также психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается.В связи с этим эксперты настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограмм. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства, сказано в заключении, обнародованном 7 декабря. Чуть ранее, 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили центр "Эмпатия". Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Более того, токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией, сказала Джишкариани.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Возвращение и арестСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд