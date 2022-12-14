https://sputnik-georgia.ru/20221214/rossiyskie-uchenye-razrabotali-algoritm-uskoryayuschiy-gorodskoy-transport-273064008.html

Российские ученые разработали алгоритм, "ускоряющий" городской транспорт

Российские ученые разработали алгоритм, "ускоряющий" городской транспорт

Группа специалистов МИИГАиКа предложила новый способ расчета транспортной доступности для любого вида объектов 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T19:09+0400

2022-12-14T19:09+0400

2022-12-14T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Российские ученые создали новый алгоритм, который позволит упростить городскую логистику за счет оптимизации маршрутов и более эффективного проектирования транспортной системы, пишет РИА Новости.Это удалось сделать ученым Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). Группа специалистов МИИГАиКа предложила новый способ расчета транспортной доступности для любого вида объектов. Предложенный математический аппарат позволит полностью учитывать асимметрию пути при создании маршрута и значительно повысить точность расчетов при проектировании транспортных систем."В случае социального транспорта, например, скорой помощи, несколько минут могут играть решающую роль для сохранения человеческой жизни. Мы можем оптимизировать время в пути в обоих направлениях в среднем на 10-15 минут", – объяснил заведующий научно-исследовательской лабораторией "Лаборатория городских технологий и пространственного развития" МИИГАиК Алексей Курлов.Так, предложенный метод расчета, как объяснили создатели, позволит облегчить работу не только социальных служб, но и коммерческих систем, таких как курьерские службы доставки.Ожидается, что новая разработка в перспективе станет ключевым инструментом моделирования транспортных потоков, маршрутов общественного транспорта, логистических цепочек поставок, доступности ключевых социальных объектов."Наше решение рассчитано на масштабирование на федеральном уровне. Алгоритм может быть использован как самостоятельно, так и для расчета интегральных показателей транспортной доступности в различных регионах", – подчеркнул Курлов.По словам экспертов, в основе предложенной системы лежат современные методы статистики и геоинформатики, а также ряд алгоритмов обработки данных, разработанных в МИИГАиК ранее, отметили специалисты.Следующая задача научного коллектива – внедрение нового инструмента в проектирование транспортных систем как на территориях городских агломераций, так и за их пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20221214/sekonomit-dengi-i-nervy-uchenye-pytayutsya-otpravit-lyudey-v-spyachku-273060471.html

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