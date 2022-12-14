https://sputnik-georgia.ru/20221214/vladeltsy-avtorskikh-prav-mogut-trebovat-kompensatsiyu-273030772.html
Владельцы авторских прав могут требовать компенсацию
Владельцы авторских прав могут требовать компенсацию
Владельцы авторских вместо возмещения причиненного ущерба и лишения доходов могут потребовать выплаты единовременной денежной компенсации 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T07:01+0400
2022-12-14T07:01+0400
2022-12-14T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в закон "Об авторских и смежных правах", согласно которым владельцы авторских прав могут требовать компенсации.С инициативой законопроекта выступили телекомпании, которые жаловались, что существующее законодательство основано на принципах санкций и исключает принцип частных отношений и договоренностей.При этом, в поправках оговорено, что компенсация не должна быть меньше десятикратного размера той выплаты, которую можно получить в случае законного использования права.При этом если владелец обратится к нарушителю за получением компенсации, нарушитель полномочен в течение двух недель после требования выплатить требуемую компенсацию в размере на 10% больше чем в случае .законного использования права.По мнению автора после внесения поправок, с одной стороны будут защищены авторские права, а с другой стороны будет обеспечен принцип добросовестности в частных отношениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, новости, грузия, парламент грузии
общество, новости, грузия, парламент грузии
Владельцы авторских прав могут требовать компенсацию
Владельцы авторских вместо возмещения причиненного ущерба и лишения доходов могут потребовать выплаты единовременной денежной компенсации
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в закон "Об авторских и смежных правах", согласно которым владельцы авторских прав могут требовать компенсации.
С инициативой законопроекта выступили телекомпании, которые жаловались, что существующее законодательство основано на принципах санкций и исключает принцип частных отношений и договоренностей.
Согласно поправкам, владельцы авторских и смежных прав вместо возмещения причиненного ущерба и лишения доходов могут потребовать выплаты единовременной денежной компенсации.
При этом, в поправках оговорено, что компенсация не должна быть меньше десятикратного размера той выплаты, которую можно получить в случае законного использования права.
При этом если владелец обратится к нарушителю за получением компенсации, нарушитель полномочен в течение двух недель после требования выплатить требуемую компенсацию в размере на 10% больше чем в случае .законного использования права.
Если же компенсация не будет выплачена за две недели, что владелец может обратится в суд и получить компенсацию уже в десятикратном размере.
По мнению автора после внесения поправок, с одной стороны будут защищены авторские права, а с другой стороны будет обеспечен принцип добросовестности в частных отношениях.