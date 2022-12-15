https://sputnik-georgia.ru/20221215/diskreditatsiya-ili-simulyatsiya-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-videokadry-s-saakashvili-273080741.html

Дискредитация или симуляция? Как в Грузии отреагировали на видеокадры с Саакашвили

Дискредитация или симуляция? Как в Грузии отреагировали на видеокадры с Саакашвили

В оппозиции считают, что экс-президент находится в условиях бесчеловечного обращения 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T14:02+0400

2022-12-15T14:02+0400

2022-12-15T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Представители политических кругов Грузии дают противоречивые оценки обнародованию видеокадров с участием осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 декабря обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди". На кадрах, которые, согласно маркировке времени, были сняты в период с сентября по декабрь 2022 года, видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати и устраивает истерику. При этом на кадрах видно, что если в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, то в декабре ему уже нужна опора. Реакция оппозицииПредставители оппозиции недовольны обнародованными видеокадрами с участием осужденного экс-президента и считают это попыткой дискредитации бывшего президента.Пусть власти покажут общественности, как Саакашвили выглядит сегодня. После этого вопросы будут сняты, отметил Долидзе. Лидер оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария считает, что экс-президент находится в условиях бесчеловечного обращения и его состояние очень тяжелое."Это, в первую очередь, подтвердилось распространенными ими же кадрами. Была поставлена точка на спекуляции в связи с тем, что Саакашвили сам наносит себе увечья или не ест", – отметила Хоштария. В свою очередь, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили предпринять действенные мэры для выполнения призыва Европарламента. Инцидентом после суда по делу Саакашвили заинтересуется следствие – Минюст>>Накануне ЕП принял ежегодный отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом вместе с резкими правками. Согласно одному дополнению, Европарламент призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили принять меры для освобождения Саакашвили и помиловать гендиректора и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Нику Гварамия. "Грузинская мечта" задумала убийство Михаила Саакашвили. Это факт. Соответственно, нас интересует четкая позиция с вашей стороны… Что вы собираетесь делать, нас это интересует конкретно, и мы обращаемся к вам принять решение, о котором прямо говорится в резолюции Европарламента", – заявил Вашадзе. Позиция "Грузинской мечты"Иначе воспринимают вопрос в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что в отношении Саакашвили есть высокий общественный интерес, который, по его словам, создан стороной защиты Саакашвили и его политическими друзьями. Что касается обнародованным кадров, Талаквадзе отметил, что каждый, кто их увидит, естественной реакцией будет в связи с тем, в каких условиях находится осужденный Саакашвили, как с ним обращается медперсонал, как он контактирует с членами семьи и насколько большое внимание ему уделяется. Пенитенциарная служба пояснила, что приняла решение обнародовать видеозаписи исходя из высокого общественного интереса. Видеозаписи показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу – его оскорбления и агрессивное поведение, сказано в сообщении. Министр юстиции Рати Брегадзе 13 декабря заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда. Министр подчеркнул, что видеозаписи являются доказательством того, что экс-президента никто не пытает, как на том настаивают оппоненты власти. Они прибегают "ко всяческим грязным способам", чтобы ввести общество в заблуждение и помешать судебному процессу. С 12 мая 2022 года осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов. По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, георгий вашадзе, тбилиси, украина, европарламент, тбилисский городской суд