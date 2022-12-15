https://sputnik-georgia.ru/20221215/diskreditatsiya-ili-simulyatsiya-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-videokadry-s-saakashvili-273080741.html
Дискредитация или симуляция? Как в Грузии отреагировали на видеокадры с Саакашвили
Дискредитация или симуляция? Как в Грузии отреагировали на видеокадры с Саакашвили
В оппозиции считают, что экс-президент находится в условиях бесчеловечного обращения 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T14:02+0400
2022-12-15T14:02+0400
2022-12-15T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Представители политических кругов Грузии дают противоречивые оценки обнародованию видеокадров с участием осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 декабря обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди". На кадрах, которые, согласно маркировке времени, были сняты в период с сентября по декабрь 2022 года, видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати и устраивает истерику. При этом на кадрах видно, что если в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, то в декабре ему уже нужна опора. Реакция оппозицииПредставители оппозиции недовольны обнародованными видеокадрами с участием осужденного экс-президента и считают это попыткой дискредитации бывшего президента.Пусть власти покажут общественности, как Саакашвили выглядит сегодня. После этого вопросы будут сняты, отметил Долидзе. Лидер оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария считает, что экс-президент находится в условиях бесчеловечного обращения и его состояние очень тяжелое."Это, в первую очередь, подтвердилось распространенными ими же кадрами. Была поставлена точка на спекуляции в связи с тем, что Саакашвили сам наносит себе увечья или не ест", – отметила Хоштария. В свою очередь, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили предпринять действенные мэры для выполнения призыва Европарламента. Инцидентом после суда по делу Саакашвили заинтересуется следствие – Минюст>>Накануне ЕП принял ежегодный отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом вместе с резкими правками. Согласно одному дополнению, Европарламент призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили принять меры для освобождения Саакашвили и помиловать гендиректора и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Нику Гварамия. "Грузинская мечта" задумала убийство Михаила Саакашвили. Это факт. Соответственно, нас интересует четкая позиция с вашей стороны… Что вы собираетесь делать, нас это интересует конкретно, и мы обращаемся к вам принять решение, о котором прямо говорится в резолюции Европарламента", – заявил Вашадзе. Позиция "Грузинской мечты"Иначе воспринимают вопрос в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что в отношении Саакашвили есть высокий общественный интерес, который, по его словам, создан стороной защиты Саакашвили и его политическими друзьями. Что касается обнародованным кадров, Талаквадзе отметил, что каждый, кто их увидит, естественной реакцией будет в связи с тем, в каких условиях находится осужденный Саакашвили, как с ним обращается медперсонал, как он контактирует с членами семьи и насколько большое внимание ему уделяется. Пенитенциарная служба пояснила, что приняла решение обнародовать видеозаписи исходя из высокого общественного интереса. Видеозаписи показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу – его оскорбления и агрессивное поведение, сказано в сообщении. Министр юстиции Рати Брегадзе 13 декабря заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда. Министр подчеркнул, что видеозаписи являются доказательством того, что экс-президента никто не пытает, как на том настаивают оппоненты власти. Они прибегают "ко всяческим грязным способам", чтобы ввести общество в заблуждение и помешать судебному процессу. С 12 мая 2022 года осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов. По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, георгий вашадзе, тбилиси, украина, европарламент, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, георгий вашадзе, тбилиси, украина, европарламент, тбилисский городской суд
Дискредитация или симуляция? Как в Грузии отреагировали на видеокадры с Саакашвили
14:02 15.12.2022 (обновлено: 14:53 15.12.2022)
В оппозиции считают, что экс-президент находится в условиях бесчеловечного обращения
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Представители политических кругов Грузии дают противоречивые оценки обнародованию видеокадров с участием осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 декабря обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди". На кадрах, которые, согласно маркировке времени, были сняты в период с сентября по декабрь 2022 года, видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати и устраивает истерику. При этом на кадрах видно, что если в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, то в декабре ему уже нужна опора.
Реакция оппозиции
Представители оппозиции недовольны обнародованными видеокадрами с участием осужденного экс-президента и считают это попыткой дискредитации бывшего президента.
"Аморальная, очень отвратительная, обычная советская пропагандистская машина – это ваше министерство юстиции. Максимально стараются дискредитировать его, что якобы он (Саакашвили – ред.) чувствует себя прекрасно и ведет себя агрессивно", – заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе.
Пусть власти покажут общественности, как Саакашвили выглядит сегодня. После этого вопросы будут сняты, отметил Долидзе.
Лидер оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария считает, что экс-президент находится в условиях бесчеловечного обращения и его состояние очень тяжелое.
"Это, в первую очередь, подтвердилось распространенными ими же кадрами. Была поставлена точка на спекуляции в связи с тем, что Саакашвили сам наносит себе увечья или не ест", – отметила Хоштария.
В свою очередь, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили предпринять действенные мэры для выполнения призыва Европарламента.
Накануне ЕП принял ежегодный отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом вместе с резкими правками. Согласно одному дополнению, Европарламент призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили принять меры для освобождения Саакашвили и помиловать гендиректора и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Нику Гварамия.
"Грузинская мечта" задумала убийство Михаила Саакашвили. Это факт. Соответственно, нас интересует четкая позиция с вашей стороны… Что вы собираетесь делать, нас это интересует конкретно, и мы обращаемся к вам принять решение, о котором прямо говорится в резолюции Европарламента", – заявил Вашадзе.
Позиция "Грузинской мечты"
Иначе воспринимают вопрос в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что в отношении Саакашвили есть высокий общественный интерес, который, по его словам, создан стороной защиты Саакашвили и его политическими друзьями.
"Когда вместо врачей они нанимают лоббистов, и вместо врачей они делают заключения о состоянии здоровья, из этого уже ясно, что, на самом деле, больше здоровья (экс-президента – ред.) их интересует повышение политического градуса с помощью Саакашвили и для этого есть политические мотивы", – заявил Талаквадзе.
Что касается обнародованным кадров, Талаквадзе отметил, что каждый, кто их увидит, естественной реакцией будет в связи с тем, в каких условиях находится осужденный Саакашвили, как с ним обращается медперсонал, как он контактирует с членами семьи и насколько большое внимание ему уделяется.
Пенитенциарная служба пояснила, что приняла решение обнародовать видеозаписи исходя из высокого общественного интереса.
Видеозаписи показывают отношение государства к Саакашвили и отношение Саакашвили к медперсоналу – его оскорбления и агрессивное поведение, сказано в сообщении.
Министр юстиции Рати Брегадзе 13 декабря заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда.
Министр подчеркнул, что видеозаписи являются доказательством того, что экс-президента никто не пытает, как на том настаивают оппоненты власти. Они прибегают "ко всяческим грязным способам", чтобы ввести общество в заблуждение и помешать судебному процессу.
С 12 мая 2022 года осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.