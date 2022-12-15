https://sputnik-georgia.ru/20221215/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-chasti-abonentov-energo-pro-georgia-273070106.html

Электроснабжение временно ограничат части абонентов Energo-Pro Georgia

Электроснабжение временно ограничат части абонентов Energo-Pro Georgia

Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме, отмечают в компании 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части абонентов Energo-Pro Georgia в связи с плановыми реабилитационными работами 15 декабря, сообщают в компании.В частности, с 11:00 до 18:30 подача электроэнергии будет ограничена абонентам сел Мцхетского района – Цхваричамия, Кевлиани, Тезами, Кевлиани, Лелубани и близлежащих поселков.С 11:00 до 16:00 ограничения в подаче электроэнергии коснутся села Дигоми Тбилисского муниципалитета – на улицах Хатаэти, Тильке, Юппера и прилегающих улиц. С 11:00 до 16:00 – в селах Гулелеби, Трани, Толаансопели, Хевсурсопели, Гуданели, Сакречио, Циквлианткари и близлежащих селах Тианетского района.C 12:00 до 18:00 – абонентам сел Квешети, Арахвети, Земо Млета, Хархети, Амири и близлежащих сел Душетского района, а с 13:00 до 14:30 – на улицах Лашари, Руставели, Саникидзе, Кусно, Тамар мепе и прилегающих улицах Тианети.Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме, отмечают в компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

душетский район

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