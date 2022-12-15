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Гарибашвили: стабильность на Южном Кавказе – общая цель Грузии и Азербайджана

Гарибашвили: стабильность на Южном Кавказе – общая цель Грузии и Азербайджана

В Тбилиси проходит заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Азербайджан 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Общая цель и желание Грузии и Азербайджана – стабильность на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Заявление об этом премьер сделал в начале заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Азербайджан. Заседание проходит под руководством премьер-министров двух стран. До начала заседания Гарибашвили встретился со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Премьер поприветствовал своего азербайджанского коллегу и отметил добрососедские отношения двух стран. "Между нашими странами есть очень тесное экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство и что самое главное – дружба. Наши отношения действительно уникальные. На протяжении многих лет, многих веков у нас есть крепкая дружба и крепкие добрососедские отношения", – заявил Гарибашвили. Премьер отметил важность визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, в рамках которого, по словам Гарибашвили, были рассмотрены текущие стратегические проекты и намечены планы на будущее. Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе>>Премьер также отметил, что доволен тем, что последний период активизировались заседания совместных комиссий. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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