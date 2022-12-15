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Гарибашвили: стабильность на Южном Кавказе – общая цель Грузии и Азербайджана
Гарибашвили: стабильность на Южном Кавказе – общая цель Грузии и Азербайджана
В Тбилиси проходит заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Азербайджан 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T13:22+0400
2022-12-15T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Общая цель и желание Грузии и Азербайджана – стабильность на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Заявление об этом премьер сделал в начале заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Азербайджан. Заседание проходит под руководством премьер-министров двух стран. До начала заседания Гарибашвили встретился со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Премьер поприветствовал своего азербайджанского коллегу и отметил добрососедские отношения двух стран. "Между нашими странами есть очень тесное экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство и что самое главное – дружба. Наши отношения действительно уникальные. На протяжении многих лет, многих веков у нас есть крепкая дружба и крепкие добрососедские отношения", – заявил Гарибашвили. Премьер отметил важность визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, в рамках которого, по словам Гарибашвили, были рассмотрены текущие стратегические проекты и намечены планы на будущее. Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе>>Премьер также отметил, что доволен тем, что последний период активизировались заседания совместных комиссий. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, тбилиси
Гарибашвили: стабильность на Южном Кавказе – общая цель Грузии и Азербайджана
13:22 15.12.2022 (обновлено: 13:54 15.12.2022)
В Тбилиси проходит заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Азербайджан
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Общая цель и желание Грузии и Азербайджана – стабильность на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Заявление об этом премьер сделал в начале заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Азербайджан. Заседание проходит под руководством премьер-министров двух стран. До начала заседания Гарибашвили встретился со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
"Нашим примерным партнерством мы будем содействовать более стабильному Южному Кавказу. Это наша общая цель, общее желание видеть стабильный регион, который будет основой для большего экономического развития и большего благополучия для наших народов", – заявил премьер.
Премьер поприветствовал своего азербайджанского коллегу и отметил добрососедские отношения двух стран.
"Между нашими странами есть очень тесное экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство и что самое главное – дружба. Наши отношения действительно уникальные. На протяжении многих лет, многих веков у нас есть крепкая дружба и крепкие добрососедские отношения", – заявил Гарибашвили.
Премьер отметил важность визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, в рамках которого, по словам Гарибашвили, были рассмотрены текущие стратегические проекты и намечены планы на будущее.
Премьер также отметил, что доволен тем, что последний период активизировались заседания совместных комиссий.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.