https://sputnik-georgia.ru/20221215/glava-minyusta-gruzii-vystupit-v-parlamente-16-dekabrya--oppozitsiya-gotovit-ostrye-voprosy-273086435.html

Глава Минюста Грузии выступит в парламенте 16 декабря – оппозиция готовит острые вопросы

Глава Минюста Грузии выступит в парламенте 16 декабря – оппозиция готовит острые вопросы

Ранее министр юстиции заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе выступит в законодательном органе страны перед депутатами в формате "министерского часа" в пятницу, 16 декабря. По регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Глава Минюста ответит на вопросы депутатов, и состоятся политические дебаты. Ожидается, что самые острые вопросы со стороны оппозиции будут заданы в связи с обнародованными Специальной пенитенциарной службой Минюста видеокадрами осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди", где он находится с 12 мая 2022 года. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Обнародование кадров или тайной слежки за осужденным без его согласия является катастрофой и уголовным преступлением, отметила она. "Кроме того, власти также совершили уголовное преступление, так как опубликованные ими кадры показывают, что они не лечат Михаила Саакашвили", - отметила она. Ранее аппарат Народного защитника Грузии заявил об отсутствии четких доказательств симуляции осужденного Михаила Саакашвили и призвал инспектора по защите персональных данных в кратчайшие сроки изучить законность обнародования видеозаписей. Инцидентом после суда по делу Саакашвили заинтересуется следствие – Минюст>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда. Министр подчеркнул, что видеозаписи являются доказательством того, что экс-президента никто не пытает, как на том настаивают оппоненты власти. Они прибегают "ко всяческим грязным способам", чтобы ввести общество в заблуждение и помешать судебному процессу. С 12 мая 2022 года осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов. По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, рати брегадзе, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилиси