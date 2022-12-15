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Грузия и Азербайджан договорились об углублении экономического сотрудничества

Грузия и Азербайджан договорились об углублении экономического сотрудничества

Целью Грузии и Азербайджана является обеспечить стабильность в регионе, что станет основой для большего экономического развития, заявил премьер 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T19:29+0400

2022-12-15T19:29+0400

2022-12-15T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Грузия и Азербайджан по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписали ряд документов. В частности, среди подписанных документов - "Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Грузии и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Республики Азербайджан", а также "Меморандум о взаимопонимании между министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства и министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики" Он отметил, что целью Грузии и Азербайджана является обеспечить стабильность в регионе, что станет основой для большего экономического развития и большего процветания народов. В свою очередь, премьер-министр Азербайджана Али Асадов отметил перспективу развития дальнейших отношений между странами. "Отношения между нашими странами сегодня вышли на уровень стратегического партнерства. Наши отношения развиваются во всех сферах, будь то политика, экономика, энергетика, транспорт, культура, образование, военная и другие сферы. Мы поддерживаем друг друга в развитии этих направлений. Считаю, что сегодня подписанные с вашим участием документы еще больше ускорят этот процесс", - сказал Асадов. Гарибашвили: стабильность на Южном Кавказе – общая цель Грузии и Азербайджана >>При этом, он отметил высокий потенциал дальнейшего развития торговых отношений между странами и переспективу дальнейшего сотрудничества. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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