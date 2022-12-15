https://sputnik-georgia.ru/20221215/gruziya-i-azerbaydzhan-dostigli-urovnya-strategicheskogo-partnerstva--asadov-273085044.html

Грузия и Азербайджан достигли уровня стратегического партнерства – Асадов

Грузия и Азербайджан достигли уровня стратегического партнерства – Асадов

Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются по всем сферам, и они достигли уровня стратегического партнерства, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Политик сделал заявление в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Азербайджан, которое проходит в Тбилиси под руководством премьер-министров двух стран. До начала заседания состоялась встреча Асадова со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Премьер Азербайджана уверен, что подписанные сегодня документы еще больше ускорят этот процесс. Асадов также отметил, что экономические отношения успешно развиваются между странами. По его словам, торговый оборот в текущем году увеличился на три процента. "Этот рост показывает, что между нашими странами существует еще больше потенциала, и мы сможем еще больше развивать эти отношения. Господин премьер, дорогие члены комиссии, я верю, что двусторонняя межправительственная комиссия будет содействовать нашему экономическому и динамическому развитию", – отметил Асадов. Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе>>Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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