https://sputnik-georgia.ru/20221215/gruziya-ne-uvelichit-armiyu-v-2023-godu-273104190.html

Грузия не увеличит армию в 2023 году

Грузия не увеличит армию в 2023 году

Численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановление правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году". За проект проголосовали 89 депутатов. Согласно постановлению, численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной. Депутат: резерв армии Грузии может увеличиться до десяти тысяч человек >>Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2022

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грузия, новости, политика, парламент грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии