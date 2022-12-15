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Грузия не увеличит армию в 2023 году
Грузия не увеличит армию в 2023 году
Численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T23:01+0400
2022-12-15T23:01+0400
2022-12-15T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановление правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году". За проект проголосовали 89 депутатов. Согласно постановлению, численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной. Депутат: резерв армии Грузии может увеличиться до десяти тысяч человек >>Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
Грузия не увеличит армию в 2023 году
23:01 15.12.2022 (обновлено: 23:20 15.12.2022)
Численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановление правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году".
За проект проголосовали 89 депутатов.
Согласно постановлению, численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.