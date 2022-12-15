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Хвича Кварацхелия открывает путь грузинским игрокам в Европу – Жордания
Хвича Кварацхелия открывает путь грузинским игрокам в Европу – Жордания
Все понимают, Хвича – серьезный талант, заявил экс-президент Федерации футбола Грузии 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T07:30+0400
2022-12-15T07:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Бывший президент Федерации футбола Грузии и тбилисского "Динамо" Мераб Жордания считает, что успешная игра Хвичи Кварацхелия в "Наполи" положительно сказывается на грузинском футболе и грузинских футболистах, которым открывается путь в Европу. Жордания напомнил, что о перспективах Кварацхелия он говорил еще несколько лет назад в программе "Тайм-аут". "С гордостью могу вспомнить, что года полтора назад в программах Первого канала "Тайм-аут" и "Силк-спорт" я говорил , что 19-летний Кварацхелия лучше, чем 19-летний Криштиану Роналду. На следующий день я услышал много шуток по этому поводу. Сегодня над этим заявлением никто не посмеется. Все понимают, что Хвича – серьезный талант", – сказал Жордания. Хвича Кварацхелия, который перешел в итальянский "Наполи" в летнее трансферное окно, стал одним из лидеров команды. Местные болельщики даже прозвали его Кварадона, сравнивая с легендарным аргентинцем Диего Марадоной. Квара стал лучшим игроком итальянского чемпионата в августе 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, шота арвеладзе, каха каладзе, европа, тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, шота арвеладзе, каха каладзе, европа, тбилиси, футбол
Хвича Кварацхелия открывает путь грузинским игрокам в Европу – Жордания
Все понимают, Хвича – серьезный талант, заявил экс-президент Федерации футбола Грузии
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Бывший президент Федерации футбола Грузии и тбилисского "Динамо" Мераб Жордания считает, что успешная игра Хвичи Кварацхелия в "Наполи" положительно сказывается на грузинском футболе и грузинских футболистах, которым открывается путь в Европу.
"Кварацхелия хорошей игрой в Европе прокладывает путь другим грузинским игрокам. Я помню 90-е, когда наш футбол представляли в Европе Георгий Кинкладзе, Шота Арвеладзе, Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Каха Цхададзе, Темур Кецбая и другие, переход грузинских футболистов в ведущие европейские клубы был обычным явлением. Сегодня аналогичная ситуация", – сказал Жордания в беседе с Первым каналом.
Жордания напомнил, что о перспективах Кварацхелия он говорил еще несколько лет назад в программе "Тайм-аут".
"С гордостью могу вспомнить, что года полтора назад в программах Первого канала "Тайм-аут" и "Силк-спорт" я говорил , что 19-летний Кварацхелия лучше, чем 19-летний Криштиану Роналду. На следующий день я услышал много шуток по этому поводу. Сегодня над этим заявлением никто не посмеется. Все понимают, что Хвича – серьезный талант", – сказал Жордания.
Хвича Кварацхелия, который перешел в итальянский "Наполи" в летнее трансферное окно, стал одним из лидеров команды. Местные болельщики даже прозвали его Кварадона, сравнивая с легендарным аргентинцем Диего Марадоной. Квара стал лучшим игроком итальянского чемпионата в августе 2022 года.