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Хвича Кварацхелия открывает путь грузинским игрокам в Европу – Жордания

Хвича Кварацхелия открывает путь грузинским игрокам в Европу – Жордания

Все понимают, Хвича – серьезный талант, заявил экс-президент Федерации футбола Грузии 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T07:30+0400

2022-12-15T07:30+0400

2022-12-15T07:30+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Бывший президент Федерации футбола Грузии и тбилисского "Динамо" Мераб Жордания считает, что успешная игра Хвичи Кварацхелия в "Наполи" положительно сказывается на грузинском футболе и грузинских футболистах, которым открывается путь в Европу. Жордания напомнил, что о перспективах Кварацхелия он говорил еще несколько лет назад в программе "Тайм-аут". "С гордостью могу вспомнить, что года полтора назад в программах Первого канала "Тайм-аут" и "Силк-спорт" я говорил , что 19-летний Кварацхелия лучше, чем 19-летний Криштиану Роналду. На следующий день я услышал много шуток по этому поводу. Сегодня над этим заявлением никто не посмеется. Все понимают, что Хвича – серьезный талант", – сказал Жордания. Хвича Кварацхелия, который перешел в итальянский "Наполи" в летнее трансферное окно, стал одним из лидеров команды. Местные болельщики даже прозвали его Кварадона, сравнивая с легендарным аргентинцем Диего Марадоной. Квара стал лучшим игроком итальянского чемпионата в августе 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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