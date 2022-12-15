https://sputnik-georgia.ru/20221215/lider-gruzinskoy-mechty-obvinil-evroparlament-v-korruptsii-273098047.html
Лидер "Грузинской мечты" обвинил Европарламент в коррупции
Лидер "Грузинской мечты" обвинил Европарламент в коррупции
Резолюция, которую утвердил Европарламент, связана с коррупционными проблемами, которые отчетливо видны в ЕП 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T18:43+0400
2022-12-15T18:43+0400
2022-12-15T18:43+0400
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ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
европарламент
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Принятая накануне резолюция по Грузии является еще одним проявлением коррупции в Европарламенте – документ не стоит и ломаного гроша, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европарламент накануне принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Евросоюзом и партнерами персональных санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили, а также о необходимости освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия.По его словам, это серьезная проблема и важно, чтобы руководство Евросоюза серьезно посмотрело на эту проблему. Кобахидзе назвал аномалией и парадоксом происходящее вокруг документа. "Когда докладчик сам не согласен со своим докладом с поправками, это показывает, что ситуация в Европарламенте очень сложная", - отметил Кобахидзе. Группа депутатов в Европарламенте подрывает имидж Грузии – депутат >>Европарламент принял резолюцию, основанную на ежегодном отчете о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вместе с резкими правками. Как заявил после голосования автор отчета, европарламентарий Свен Миксер, некоторые правки нарушили принцип баланса в окончательном варианте документа.Миксеру не понравилось то, что вследствие правок в документе оказался и призыв к освобождению Саакашвили и вопрос введения санкций против Иванишвили. Это, по его словам, осложняет всю ситуацию. Роль непредвзятого фасилитатора заключается в том, чтобы сократить в Грузии политическую поляризацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, грузинская мечта
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, грузинская мечта
Лидер "Грузинской мечты" обвинил Европарламент в коррупции
Резолюция, которую утвердил Европарламент, связана с коррупционными проблемами, которые отчетливо видны в ЕП
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Принятая накануне резолюция по Грузии является еще одним проявлением коррупции в Европарламенте – документ не стоит и ломаного гроша, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Европарламент накануне принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Евросоюзом и партнерами персональных санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили, а также о необходимости освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
"Недавно разразился скандал, который был связан с коррупцией, и этот документ также является еще одним проявлением коррупции. Резолюция, которую утвердил Европарламент, связан с коррупционными проблемами и олигархическими влияниями, которые отчетливо видны в ЕП", - заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, это серьезная проблема и важно, чтобы руководство Евросоюза серьезно посмотрело на эту проблему.
Кобахидзе назвал аномалией и парадоксом происходящее вокруг документа.
"Когда докладчик сам не согласен со своим докладом с поправками, это показывает, что ситуация в Европарламенте очень сложная", - отметил Кобахидзе.
Европарламент принял резолюцию, основанную на ежегодном отчете о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вместе с резкими правками. Как заявил после голосования автор отчета, европарламентарий Свен Миксер, некоторые правки нарушили принцип баланса в окончательном варианте документа.
Миксеру не понравилось то, что вследствие правок в документе оказался и призыв к освобождению Саакашвили и вопрос введения санкций против Иванишвили. Это, по его словам, осложняет всю ситуацию. Роль непредвзятого фасилитатора заключается в том, чтобы сократить в Грузии политическую поляризацию.