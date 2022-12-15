https://sputnik-georgia.ru/20221215/gruppa-deputatov-v-evroparlamente-podryvaet-imidzh-gruzii--deputat-273093520.html

Группа депутатов в Европарламенте подрывает имидж Грузии – депутат

Группа депутатов в Европарламенте подрывает имидж Грузии – депутат

Часть представителей ЕП пытается очернить имидж грузинского государства, убеждена Бочоришвили 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T17:37+0400

2022-12-15T17:37+0400

2022-12-15T18:30+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

тбилиси

свен миксер

украина

европарламент

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23233/99/232339974_0:81:2049:1233_1920x0_80_0_0_1322f85b8c34ac3a592dd028fb84c5ca.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. В Европарламенте есть группа депутатов, которая действует под видом сторонников Грузии, однако не жалеет усилий для того, чтобы подорвать европейское будущее Грузии, написала председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили на своей странице в соцсети. Европарламент накануне принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Евросоюзом и партнерами персональных санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили, а также о необходимости освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Грустно наблюдать, как этот важный европейский институт пытается захватить узкая группа людей для осуществления своих собственных политических интересов и целей, отметила депутат. Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии: под прицелом – Иванишвили>>"Трудно воспринимать всерьез послания Европарламента, которые лишены всяких оснований и служат созданию и укреплению ложных представлений о Грузии на основе целенаправленных дискредитирующих кампаний. Процесс, который мы наблюдаем в ЕП последние несколько месяцев, вызывает множество легитимных вопросов и дает нам возможность сделать неутешительные выводы", - пишет Бочоришвили. По ее словам, мотивация таких усилий – предмет отдельного рассмотрения, который вызывает много вопросов и наносит ущерб, в первую очередь, имиджу самих европейских институтов. Жесткая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты">>"Результатом их действий стала принятая в июне резолюция по Грузии, которая была принята якобы с подтекстом защиты свободы СМИ и с абсурдными обвинениями, стала предлогом для решений Еврокомиссии и Европейского совета, согласно которым перспективу вступления в ЕС, в отличие от Украины и Молдовы, Грузии предоставили без статуса кандидата", - отметила Бочоришвили. Европарламент принял резолюцию, основанную на ежегодном отчете о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вместе с резкими правками. Как заявил после голосования автор отчета, европарламентарий Свен Миксер, некоторые правки нарушили принцип баланса в окончательном варианте документа.Миксеру не понравилось то, что вследствие правок в документе оказался и призыв к освобождению Саакашвили и вопрос введения санкций против Иванишвили. Это, по его словам, осложняет всю ситуацию. Роль непредвзятого фасилитатора заключается в том, чтобы сократить в Грузии политическую поляризацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, свен миксер, украина, европарламент, молдова, еврокомиссия