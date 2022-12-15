https://sputnik-georgia.ru/20221215/gruppa-deputatov-v-evroparlamente-podryvaet-imidzh-gruzii--deputat-273093520.html
Группа депутатов в Европарламенте подрывает имидж Грузии – депутат
Группа депутатов в Европарламенте подрывает имидж Грузии – депутат
Часть представителей ЕП пытается очернить имидж грузинского государства, убеждена Бочоришвили 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T17:37+0400
2022-12-15T17:37+0400
2022-12-15T18:30+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
тбилиси
свен миксер
украина
европарламент
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23233/99/232339974_0:81:2049:1233_1920x0_80_0_0_1322f85b8c34ac3a592dd028fb84c5ca.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. В Европарламенте есть группа депутатов, которая действует под видом сторонников Грузии, однако не жалеет усилий для того, чтобы подорвать европейское будущее Грузии, написала председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили на своей странице в соцсети. Европарламент накануне принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Евросоюзом и партнерами персональных санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили, а также о необходимости освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Грустно наблюдать, как этот важный европейский институт пытается захватить узкая группа людей для осуществления своих собственных политических интересов и целей, отметила депутат. Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии: под прицелом – Иванишвили>>"Трудно воспринимать всерьез послания Европарламента, которые лишены всяких оснований и служат созданию и укреплению ложных представлений о Грузии на основе целенаправленных дискредитирующих кампаний. Процесс, который мы наблюдаем в ЕП последние несколько месяцев, вызывает множество легитимных вопросов и дает нам возможность сделать неутешительные выводы", - пишет Бочоришвили. По ее словам, мотивация таких усилий – предмет отдельного рассмотрения, который вызывает много вопросов и наносит ущерб, в первую очередь, имиджу самих европейских институтов. Жесткая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты">>"Результатом их действий стала принятая в июне резолюция по Грузии, которая была принята якобы с подтекстом защиты свободы СМИ и с абсурдными обвинениями, стала предлогом для решений Еврокомиссии и Европейского совета, согласно которым перспективу вступления в ЕС, в отличие от Украины и Молдовы, Грузии предоставили без статуса кандидата", - отметила Бочоришвили. Европарламент принял резолюцию, основанную на ежегодном отчете о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вместе с резкими правками. Как заявил после голосования автор отчета, европарламентарий Свен Миксер, некоторые правки нарушили принцип баланса в окончательном варианте документа.Миксеру не понравилось то, что вследствие правок в документе оказался и призыв к освобождению Саакашвили и вопрос введения санкций против Иванишвили. Это, по его словам, осложняет всю ситуацию. Роль непредвзятого фасилитатора заключается в том, чтобы сократить в Грузии политическую поляризацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
украина
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23233/99/232339974_148:0:1899:1313_1920x0_80_0_0_da6e3759b1410590d21ad5a5e64d6fbc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, свен миксер, украина, европарламент, молдова, еврокомиссия
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, свен миксер, украина, европарламент, молдова, еврокомиссия
Группа депутатов в Европарламенте подрывает имидж Грузии – депутат
17:37 15.12.2022 (обновлено: 18:30 15.12.2022)
Часть представителей ЕП пытается очернить имидж грузинского государства, убеждена Бочоришвили
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. В Европарламенте есть группа депутатов, которая действует под видом сторонников Грузии, однако не жалеет усилий для того, чтобы подорвать европейское будущее Грузии, написала председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили на своей странице в соцсети.
Европарламент накануне принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Евросоюзом и партнерами персональных санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили, а также о необходимости освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
"К сожалению, сегодня в Европарламенте есть группа, которая действует под видом сторонников Грузии и не жалеет усилий для того, чтобы подорвать европейское будущее Грузии, очернить имидж грузинского государства активным участием в кампаниях по дезинформации, игнорировать достижения правительства Грузии, на котором должно строиться наше европейское будущее в соответствии с волей грузинского народа", - заявила Бочоришвили.
Грустно наблюдать, как этот важный европейский институт пытается захватить узкая группа людей для осуществления своих собственных политических интересов и целей, отметила депутат.
"Трудно воспринимать всерьез послания Европарламента, которые лишены всяких оснований и служат созданию и укреплению ложных представлений о Грузии на основе целенаправленных дискредитирующих кампаний. Процесс, который мы наблюдаем в ЕП последние несколько месяцев, вызывает множество легитимных вопросов и дает нам возможность сделать неутешительные выводы", - пишет Бочоришвили.
По ее словам, мотивация таких усилий – предмет отдельного рассмотрения, который вызывает много вопросов и наносит ущерб, в первую очередь, имиджу самих европейских институтов.
"Результатом их действий стала принятая в июне резолюция по Грузии, которая была принята якобы с подтекстом защиты свободы СМИ и с абсурдными обвинениями, стала предлогом для решений Еврокомиссии и Европейского совета, согласно которым перспективу вступления в ЕС, в отличие от Украины и Молдовы, Грузии предоставили без статуса кандидата", - отметила Бочоришвили.
Европарламент принял резолюцию, основанную на ежегодном отчете о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вместе с резкими правками. Как заявил после голосования автор отчета, европарламентарий Свен Миксер, некоторые правки нарушили принцип баланса в окончательном варианте документа.
Миксеру не понравилось то, что вследствие правок в документе оказался и призыв к освобождению Саакашвили и вопрос введения санкций против Иванишвили. Это, по его словам, осложняет всю ситуацию. Роль непредвзятого фасилитатора заключается в том, чтобы сократить в Грузии политическую поляризацию.