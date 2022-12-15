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Президент Грузии ждет визита своего азербайджанского коллеги
Президент Грузии ждет визита своего азербайджанского коллеги
Позитивное развитие отношений между странами создает более прочную основу для углубления партнерского сотрудничества, заявила президент 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T20:26+0400
2022-12-15T20:26+0400
2022-12-15T21:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ждет в ближайшее время в Грузии президента Азербайджана Ильхама Алиева, об этом она заявила в ходе встречи с азербайджанским премьером Али Асадовым. Президент Азербайджана был в Грузии в октябре с рабочим визитом, однако так и не встретился с президентом Грузии. Администрация правительства объяснила это тем, что в повестке дня не было вопроса, который мог быть рассмотрен с президентом Грузии.На встрече стороны также отметили, что дружеские, партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном приобретают все большее значение на фоне ситуации в мире и регионе. По словам Зурабишвили, такое позитивное развитие отношений между странами создает более прочную основу для углубления партнерского сотрудничества. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры и важность совместных проектов. Гарибашвили: стабильность на Южном Кавказе – общая цель Грузии и Азербайджана >>По словам премьер-министра Азербайджана, с учетом геополитической ситуации важно максимально использовать наибольший потенциал в направлении транспорта и энергетики. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ильхам алиев, азербайджан
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ильхам алиев, азербайджан
Президент Грузии ждет визита своего азербайджанского коллеги
20:26 15.12.2022 (обновлено: 21:07 15.12.2022)
Позитивное развитие отношений между странами создает более прочную основу для углубления партнерского сотрудничества, заявила президент
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ждет в ближайшее время в Грузии президента Азербайджана Ильхама Алиева, об этом она заявила в ходе встречи с азербайджанским премьером Али Асадовым.
Президент Азербайджана был в Грузии в октябре с рабочим визитом, однако так и не встретился с президентом Грузии. Администрация правительства объяснила это тем, что в повестке дня не было вопроса, который мог быть рассмотрен с президентом Грузии.
Как отмечается в сообщении администрации президента, Зурабишвили приветствовала официальный визит премьер-министра Азебайджана в Грузию и выразила надежду, что официальный визит Ильхама Алиева в Грузию состоится в ближайшее время.
На встрече стороны также отметили, что дружеские, партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном приобретают все большее значение на фоне ситуации в мире и регионе.
По словам Зурабишвили, такое позитивное развитие отношений между странами создает более прочную основу для углубления партнерского сотрудничества.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры и важность совместных проектов.
По словам премьер-министра Азербайджана, с учетом геополитической ситуации важно максимально использовать наибольший потенциал в направлении транспорта и энергетики.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.