https://sputnik-georgia.ru/20221215/skolko-ludomanov-v-gruzii--novye-dannye-273051587.html
Сколько лудоманов в Грузии – новые данные
Сколько лудоманов в Грузии – новые данные
Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T07:01+0400
2022-12-15T07:01+0400
2022-12-15T07:01+0400
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. В список лиц, которым с 1 марта 2022 года запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 3,7 тысячи человек, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии. В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино. По данным Минфина, с 1 марта 2022 года, когда в стране заработал реестр, включающий в себя лудоманов, соцнезащищенных, чиновников и лиц до 25 лет, которым запрещено играть в азартные игры, в список попали почти 1,5 миллиона человек. Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов. Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны. Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ираклий гарибашвили, новости, общество, грузия, тбилиси
ираклий гарибашвили, новости, общество, грузия, тбилиси
Сколько лудоманов в Грузии – новые данные
Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik.
В список лиц, которым с 1 марта 2022 года запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 3,7 тысячи человек, говорится в сообщении
на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.
В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.
"В базе Службы доходов в списке зависимых от игр лиц 3 719 физических лиц, из них по решению суда попали 28 человек, а по личному обращению – 3 691", – говорится в сообщении.
По данным Минфина, с 1 марта 2022 года, когда в стране заработал реестр, включающий в себя лудоманов, соцнезащищенных, чиновников и лиц до 25 лет, которым запрещено играть в азартные игры, в список попали почти 1,5 миллиона человек.
Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм.
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.