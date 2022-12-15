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Утверждены изменения в госбюджет на 2022 год
Утверждены изменения в госбюджет на 2022 год
Бюджет Грузии уже второй раз за год пришлось пересмотреть из-за улучшения прогнозов по макроэкономическим показателям 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T22:36+0400
2022-12-15T22:36+0400
2022-12-15T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В парламент Грузии представлены поправки в государственный бюджет Грузии на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.Государственный бюджет Грузии уже второй раз за год пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 10%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 72,3 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,7%.Новые параметры госбюджетаСогласно разработанному правительством проекту, поступления в госбюджет в 2022 году увеличатся на 597 миллионов лари и составят около 20,5 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 600 миллионов лари и составят 16,2 миллиарда лари.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 535 миллионов лари и составит около 19,651 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство экономики, чей бюджет вырастет на 330 миллионов лари и составит 1,3 миллиарда лари. Дополнительные деньги пойдут на снабжение газом населения и газификацию сел.При этом сократится финансирование гарантийных схем кредитования в рамках программы "Производи в Грузии".Увеличится также и бюджет министерства здравоохранения, который составит 6,3 миллиарда долларов. Дополнительные 95 миллионов пойдут на обеспечение жильем вынужденных переселенцев и программу всеобщего здравоохранения.Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год >>Деньги от увеличения бюджета получит и министерство культуры, чей бюджет вырастет на 70 миллионов. Деньги пойдут на приглашение групп и исполнителей в Грузию в 2023-2024 годах.Остальные средства получат Специальная служба государственной охраны на строительство тренировочной инфраструктуры и органы местной власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, парламент грузии, бюджет грузии
грузия, новости, экономика, парламент грузии, бюджет грузии
Утверждены изменения в госбюджет на 2022 год
22:36 15.12.2022 (обновлено: 23:06 15.12.2022)
Бюджет Грузии уже второй раз за год пришлось пересмотреть из-за улучшения прогнозов по макроэкономическим показателям
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В парламент Грузии представлены поправки в государственный бюджет Грузии на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.
Государственный бюджет Грузии уже второй раз за год пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.
Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкомических показателей на 2022 год
Показатель
Прогноз в сентябре
Прогноз в декабре
Экономический рост, %
8,5
10,0
Дефлятор, %
10,5
9,5
Объем ВВП, млрд лари
72,2
72,3
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
16,8
17,3
Дефицит гобюджета, % к ВВП
3,2
2,7
Расходы госбюджета, % к ВВП
22,8
21,6
Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 10%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 72,3 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,7%.
Новые параметры госбюджета
Согласно разработанному правительством проекту, поступления в госбюджет в 2022 году увеличатся на 597 миллионов лари и составят около 20,5 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 600 миллионов лари и составят 16,2 миллиарда лари.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2022 год, млн лари
Показатель
сентябрь 2022
декабрь 2022
Поступления в госбюджет
19 852,3
20 449,05
Налоговые поступления в бюджет
14 473,0
14 964,7
Гранты
341,8
251,0
Ассигнования бюджета
19 651,2
20 186,0
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 535 миллионов лари и составит около 19,651 миллиарда лари.
Кто получит больше денег
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство экономики, чей бюджет вырастет на 330 миллионов лари и составит 1,3 миллиарда лари. Дополнительные деньги пойдут на снабжение газом населения и газификацию сел.
При этом сократится финансирование гарантийных схем кредитования в рамках программы "Производи в Грузии".
Увеличится также и бюджет министерства здравоохранения, который составит 6,3 миллиарда долларов. Дополнительные 95 миллионов пойдут на обеспечение жильем вынужденных переселенцев и программу всеобщего здравоохранения.
Деньги от увеличения бюджета получит и министерство культуры, чей бюджет вырастет на 70 миллионов. Деньги пойдут на приглашение групп и исполнителей в Грузию в 2023-2024 годах.
Остальные средства получат Специальная служба государственной охраны на строительство тренировочной инфраструктуры и органы местной власти.