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Утверждены изменения в госбюджет на 2022 год

Утверждены изменения в госбюджет на 2022 год

Бюджет Грузии уже второй раз за год пришлось пересмотреть из-за улучшения прогнозов по макроэкономическим показателям 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T22:36+0400

2022-12-15T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В парламент Грузии представлены поправки в государственный бюджет Грузии на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.Государственный бюджет Грузии уже второй раз за год пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 10%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 72,3 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,7%.Новые параметры госбюджетаСогласно разработанному правительством проекту, поступления в госбюджет в 2022 году увеличатся на 597 миллионов лари и составят около 20,5 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 600 миллионов лари и составят 16,2 миллиарда лари.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 535 миллионов лари и составит около 19,651 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство экономики, чей бюджет вырастет на 330 миллионов лари и составит 1,3 миллиарда лари. Дополнительные деньги пойдут на снабжение газом населения и газификацию сел.При этом сократится финансирование гарантийных схем кредитования в рамках программы "Производи в Грузии".Увеличится также и бюджет министерства здравоохранения, который составит 6,3 миллиарда долларов. Дополнительные 95 миллионов пойдут на обеспечение жильем вынужденных переселенцев и программу всеобщего здравоохранения.Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год >>Деньги от увеличения бюджета получит и министерство культуры, чей бюджет вырастет на 70 миллионов. Деньги пойдут на приглашение групп и исполнителей в Грузию в 2023-2024 годах.Остальные средства получат Специальная служба государственной охраны на строительство тренировочной инфраструктуры и органы местной власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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