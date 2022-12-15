https://sputnik-georgia.ru/20221215/v-adzharii-opechatali-nezakonnuyu-lesopilku-273077090.html

В Аджарии опечатали незаконную лесопилку

В Аджарии опечатали незаконную лесопилку

На территории лесопилки было обнаружено 30 бревен криптомерии 15.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили незаконную лесопилку в селе Очхамури Кобулетского района (Аджария), сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы уже опечатали лесопилку, на территории которой было обнаружено 30 бревен криптомерии. Это вечнозеленое дерево семейства кипарисовые. Растение также называют японским кедром, оно считается национальным деревом Японии. Исходя из того, что факт содержит признаки уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующее ведомство.Вырубка лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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