https://sputnik-georgia.ru/20221216/denezhnye-perevody-ot-migrantov-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti--novye-dannye-273106671.html

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

Из России в ноябре 2022 года поступило денежных переводов в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T09:01+0400

2022-12-16T09:01+0400

2022-12-16T09:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2022 года вырос на 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 837,2 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 750,4 миллиона долларов – 45,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в ноябре выросли в девять разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2022 года выросли на 151,4% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 521,2 миллиона долларов.В ноябре из России перечислено 316,1 миллиона долларов – 60,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2022 года поступило денежных переводов на 819,1% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 1,1% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За 11 месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 309,7 миллиона долларов, что на 9,2% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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