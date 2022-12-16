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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
Из России в ноябре 2022 года поступило денежных переводов в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T09:01+0400
2022-12-16T09:01+0400
2022-12-16T09:45+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2022 года вырос на 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 837,2 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 750,4 миллиона долларов – 45,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в ноябре выросли в девять разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2022 года выросли на 151,4% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 521,2 миллиона долларов.В ноябре из России перечислено 316,1 миллиона долларов – 60,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2022 года поступило денежных переводов на 819,1% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 1,1% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За 11 месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 309,7 миллиона долларов, что на 9,2% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
09:01 16.12.2022 (обновлено: 09:45 16.12.2022)
Из России в ноябре 2022 года поступило денежных переводов в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2022 года вырос на 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 837,2 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2022 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
1 750,4
470,8
Италия
388,5
11,7
США
292,8
13,5
Греция
203,5
-7,3
Израиль
179,9
6,4
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило 1 750,4 миллиона долларов – 45,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в ноябре выросли в девять раз
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2022 года выросли на 151,4% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 521,2 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за ноябрь 2022 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
316,1
819,1
Италия
35,7
11,5
США
28,8
20,0
Кыргызстан
19,5
206,5
Греция
18,7
-1,6
В ноябре из России перечислено 316,1 миллиона долларов – 60,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2022 года поступило денежных переводов на 819,1% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В ноябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 1,1% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.
За 11 месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 309,7 миллиона долларов, что на 9,2% больше, чем за тот же период 2021 года.