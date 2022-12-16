https://sputnik-georgia.ru/20221216/glava-minyusta-gruzii-predlozhil-obratitsya-v-sud-protivnikam-pokaza-kadrov-saakashvili-273136078.html

Глава Минюста Грузии предложил обратиться в суд противникам показа кадров Саакашвили

Глава Минюста Грузии предложил обратиться в суд противникам показа кадров Саакашвили

Адвокаты Саакашвили уже внесли жалобу в Специальную следственную службу с требованием изучить законность обнародования видео 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T20:39+0400

2022-12-16T20:39+0400

2022-12-16T20:39+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

рати брегадзе

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Министерство юстиции при обнародовании видеокадров из палаты, где проходит лечение экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, руководствовалось грузинским и международным законодательством, но недовольные всегда могут обжаловать этот факт, заявил глава Минюста Рати Брегадзе. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видео 14 декабря. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Судя по указанным на видео датам, еще в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, а в декабре ему уже нужна опора. При этом, он отметил, что государство руководствовалось принципом не дать перевернуть государство с ног на голову. В то же время Министр юстиции Грузии, подчеркнул что при обнародовании кадров государство руководствовалось законом "О защите персональных данных" и Европейской конвенцией по правам человека. "Мы следовали принципу соразмерности, поскольку нам необходимо было достичь упомянутой законной цели – не дать ввести общество в заблуждение и предотвратить волнения в обществе, которые могли грозить безопасности", - сказал Брегадзе. Адвокаты Саакашвили уже внесли жалобу в Специальную следственную службу с требованием изучить законность обнародования видео из палаты осужденного экс-президента. Вопросом уже заинтересовался инспектор по защите персональных данных. Аппарат Народного защитника Грузии призвал инспектора, учитывая высокий общественный интерес к делу, как можно быстрее изучить законность обнародования видео из палаты Саакашвили и осуществить реагирование. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили назначено на 22 декабря. Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат >>Саакашвили выйдет на свободу? Спикер парламента Грузии ответил МИД Украины>> "Он худеет ежедневно. У него постельный режим, ему сложно делать даже небольшие движения. У него температуры", - сказала журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания, которая навестила его в пятницу. Саакашвили подорвал свое здоровье после 50-дневной голодовки, которую объявил в день ареста 1 октября 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная следственная служба