https://sputnik-georgia.ru/20221213/saakashvili-sdelal-operatsiyu-zheludka-pered-priezdom-v-gruziyu--advokat-272985940.html
Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат
Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат
Медики не связывают потерю веса экс-президента с операцией, утверждает адвокат 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T13:06+0400
2022-12-13T13:06+0400
2022-12-13T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал операцию на желудке в 2021 году до возвращения на родину, сообщил его адвокат Илия Ломия журналистам.Ранее лидер партии "Картули даси" Джонди Багатурия заявил, что за месяц до приезда в Грузию Саакашвили сделал резекцию желудка в одной из австрийских клиник. Это операция по удалению части желудка, к которой прибегают для похудения. По словам адвоката, есть множество факторов, которые будут озвучены."Однозначно могу сказать, что ни "Вивамеди" (клиника, в которой находится Саакашвили - ред.), ни врачи-эксперты, которые провели обследования как инструментальные, так и лабораторные, не связывают (потерю веса с операцией – ред.)", – отметил Ломия.Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Он объявил голодовку в день задержания, 1 октября 2021 года. Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограмм. В заключении, обнародованном 7 декабря 2022 года, также говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и оценивается как тяжелое. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов"."Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД>>У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, джонди багатурия, валерий гелашвили, украина, тбилиси, тбилисский городской суд
Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат
13:06 13.12.2022 (обновлено: 13:20 13.12.2022)
Медики не связывают потерю веса экс-президента с операцией, утверждает адвокат
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал операцию на желудке в 2021 году до возвращения на родину, сообщил его адвокат Илия Ломия журналистам.
Ранее лидер партии "Картули даси" Джонди Багатурия заявил, что за месяц до приезда в Грузию Саакашвили сделал резекцию желудка в одной из австрийских клиник. Это операция по удалению части желудка, к которой прибегают для похудения.
"Операция проведена. О деталях будем говорить 14 декабря в процессе судебного рассмотрения. Он сделал (операцию – ред.) до приезда в Грузию. С чем это связано – будет озвучено в нашем ходатайстве. Согласно медицинским документам, потеря веса не связана с этой операцией", – заявил Ломия.
По словам адвоката, есть множество факторов, которые будут озвучены.
"Однозначно могу сказать, что ни "Вивамеди" (клиника, в которой находится Саакашвили - ред.), ни врачи-эксперты, которые провели обследования как инструментальные, так и лабораторные, не связывают (потерю веса с операцией – ред.)", – отметил Ломия.
Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Он объявил голодовку в день задержания, 1 октября 2021 года.
Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограмм.
В заключении, обнародованном 7 декабря 2022 года, также говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и оценивается как тяжелое. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".
У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 декабря.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.