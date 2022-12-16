https://sputnik-georgia.ru/20221216/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-pobedila-v-mezhdunarodnom-konkurse-273139108.html

Грузинская железная дорога победила в международном конкурсе

Грузинская железная дорога победила в международном конкурсе

Победителей выбирало международное жюри, в состав которого вошли грузинские и зарубежные эксперты 16.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) победила в международном конкурсе "Лучший годовой отчет и прозрачность 2022 года" (BARTA) — в номинации крупнейшая нефинансовая компания, говорится в сообщении ГЖД. В конкурсе приняли участие более 200 компаний. Победителей выбирало международное жюри, в состав которого вошли грузинские и зарубежные эксперты. BARTA была основана в 2019 году в рамках совместного проекта Европейского Союза и Всемирного банка по обеспечению финансовой включенности и подотчетности. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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