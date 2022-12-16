https://sputnik-georgia.ru/20221216/minyust-v-gruzii-neizvestny-vladeltsy-milliona-gektarov-zemli-273133889.html

Минюст: в Грузии неизвестны владельцы миллиона гектаров земли

Минюст: в Грузии неизвестны владельцы миллиона гектаров земли

Главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году, заявил министр 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T18:42+0400

2022-12-16T18:42+0400

2022-12-16T18:42+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Несмотря на активную фазу регистрации в Грузии, остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. Он отметил, что на сегодняшний день в 59 районах страны граждане страны могут совершенно бесплатно зарегистрировать свои земельные участки. "На этом этапе измерено более 155 тысяч участков земли и право на собственность зарегистрировано уже на более 59 тысяч владельцев", - сказал Брегадзе. По данным правительства, главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году. Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году >>В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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