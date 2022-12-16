https://sputnik-georgia.ru/20221216/minyust-v-gruzii-neizvestny-vladeltsy-milliona-gektarov-zemli-273133889.html
Минюст: в Грузии неизвестны владельцы миллиона гектаров земли
Минюст: в Грузии неизвестны владельцы миллиона гектаров земли
Главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году, заявил министр 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T18:42+0400
2022-12-16T18:42+0400
2022-12-16T18:42+0400
грузия
новости
общество
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Несмотря на активную фазу регистрации в Грузии, остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. Он отметил, что на сегодняшний день в 59 районах страны граждане страны могут совершенно бесплатно зарегистрировать свои земельные участки. "На этом этапе измерено более 155 тысяч участков земли и право на собственность зарегистрировано уже на более 59 тысяч владельцев", - сказал Брегадзе. По данным правительства, главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году. Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году >>В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Минюст: в Грузии неизвестны владельцы миллиона гектаров земли
Главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году, заявил министр
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Несмотря на активную фазу регистрации в Грузии, остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.
"Сегодня у нас такая данность, что неизвестна личность имеющих право собственности на участке площадью примерно один миллион гектаров. Проект системной регистрации земли ставит целью определить личности всех собственников, будь то частное лицо, государство или район, и решить проблему, которая уже десятки лет волнует нашу страну", - сказал Брегадзе.
Он отметил, что на сегодняшний день в 59 районах страны граждане страны могут совершенно бесплатно зарегистрировать свои земельные участки.
"На этом этапе измерено более 155 тысяч участков земли и право на собственность зарегистрировано уже на более 59 тысяч владельцев", - сказал Брегадзе.
По данным правительства, главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.