https://sputnik-georgia.ru/20221216/my-vstupili-v-zaranee-proigrannuyu-voynu---direktor-kliniki-o-lechenii-saakashvili-273111061.html

"Мы вступили в заранее проигранную войну" – директор клиники о лечении Саакашвили

"Мы вступили в заранее проигранную войну" – директор клиники о лечении Саакашвили

Эксперты, адвокаты, сторонники, политический истеблишмент работают против медиков, отметила Надирадзе 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T11:48+0400

2022-12-16T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. С момента поступления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тбилисскую клинику "Вивамед" весь персонал медучреждения находится поl колоссальным давлением, заявила директор клиники Нино Надирадзе. Экс-президент находится в клинике "Вивамеди" с 12 мая. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения для лечения за рубежом. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. Эксперты, адвокаты, сторонники, политический истеблишмент – вся эта огромная машина работает против медиков, отметила Надирадзе. "Я постоянно утешаю своих сотрудников, чтобы они не обращали внимания, и эти утешения им нужны ежедневно, поскольку мы находимся под колоссальным давлением. С момента поступления пациента началась кампания в непрерывном режиме", – заявила Надирадзе. Сколько обходится государству содержание Саакашвили?>>О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд