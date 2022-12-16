https://sputnik-georgia.ru/20221216/otkosit-ot-srochnoy-sluzhby-v-gruzii-ne-poluchitsya-prizovut-dazhe-studentov-273138475.html
Откосить от срочной службы в Грузии не получится: призовут даже студентов
Откосить от срочной службы в Грузии не получится: призовут даже студентов
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T23:10+0400
2022-12-16T23:10+0400
2022-12-16T23:26+0400
грузия
новости
общество
джуаншер бурчуладзе
министерство обороны грузии
силы обороны грузии
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Власти Грузии намерены предоставить возможность студентам проходить срочную службу в армии без отрыва от учебного процесса, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. На сегодняшний день срок срочной службы в грузинской армии составляет 1 год, при этом призывники на время учебы в вузах получают отсрочку от армии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев. Несмотря на короткий срок службы и льготные условия, когда срочники могут ночевать дома, даже проходя службу, молодые люди чаще предпочитают найти способ не идти на срочную службу. Главной причиной отказа называется то, что больше всего призывников попадает не в вооруженные силы или отряд сил спецреагирования МВД Грузии, а караульными в тюрьмы или в Службу государственной охраны. Депутат: резерв армии Грузии может увеличиться до десяти тысяч человек >> От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии. Также от прохождения срочной службы могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы. Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья, либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу ЕНЭ, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, новости, общество, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
Откосить от срочной службы в Грузии не получится: призовут даже студентов
23:10 16.12.2022 (обновлено: 23:26 16.12.2022)
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Власти Грузии намерены предоставить возможность студентам проходить срочную службу в армии без отрыва от учебного процесса, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
На сегодняшний день срок срочной службы в грузинской армии составляет 1 год, при этом призывники на время учебы в вузах получают отсрочку от армии.
"Мы собираемся расширить круг лиц, которых может коснуться обязательная срочная служба. У таких лиц будет возможность пройти шестимесячный курс усиленной боевой подготовки или восьмимесячный курс, где будет главным начальный курс подготовки, а вот студентам дадут возможность пройти месячные курсы во время обучения в вузе, для них число активных дней в армии составит 108 вместо 365", - сказал Брегадзе.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.
Несмотря на короткий срок службы и льготные условия, когда срочники могут ночевать дома, даже проходя службу, молодые люди чаще предпочитают найти способ не идти на срочную службу.
Главной причиной отказа называется то, что больше всего призывников попадает не в вооруженные силы или отряд сил спецреагирования МВД Грузии, а караульными в тюрьмы или в Службу государственной охраны.
От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии.
Также от прохождения срочной службы могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.
Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья, либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу ЕНЭ, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.