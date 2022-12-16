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Саакашвили выйдет на свободу? Спикер парламента Грузии ответил МИД Украины

Саакашвили выйдет на свободу? Спикер парламента Грузии ответил МИД Украины

Друзья Саакашвили на самом деле его враги, потому что пытаются максимально усугубить его состояние, заявил председатель парламента Грузии 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили совершил преступления на территории Грузии, соответственно, и будет отбывать наказание на родине, заявил журналистам председатель парламента страны Шалва Папуашвили. МИД Украины призвал Грузию отсрочить наказание для имеющего украинское гражданство Саакашвили для его перевода на лечение в одну из клиник Европы или США. В ведомстве заявили, что глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья экс-президента Грузии, и призвали предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Он отметил, что уже никто не отрицает факт совершения экс-президентом преступлений, и никто не спорит тему того, что он якобы незаконно осужден. Также спикер парламента пояснил, что для отсрочки наказания необходимы предусловия, и к этому стремятся Саакашвили и его соратники. В частности, его состояние здоровья должно ухудшиться и дойти до критического предела, чтобы в последствии суд признал его состояние тяжелым. "Это и является проблемой. Они, друзья Саакашвили, на самом деле его враги. Потому что пытаются максимально усугубить его состояние", – сказал Папуашвили. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. С 12 мая экс-президент находится в клинике "Вивамеди". Накануне трое депутатов парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента. Сегодня к ним присоединился и Темур Джанашия. В пятницу утром Папуашвили встретился с депутатами и попросил их прекратить голодовку, но они отказались. Члены "Нацдвижения" заявили, что продолжат голодовку до тех пор, пока Саакашвили не будет перевезен в клинику за рубежом.Судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили назначено на 22 декабря. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи.Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях>> Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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