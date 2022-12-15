https://sputnik-georgia.ru/20221215/chetkikh-dokazatelstv-simulyatsii-saakashvili-net---apparat-ombudsmena-gruzii-o-videozapisyakh-273081185.html

Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях

Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях

Специальная пенитенциарная служба решила обнародовать видеозаписи исходя из высокого общественного интереса 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T13:42+0400

2022-12-15T13:42+0400

2022-12-15T15:15+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

тбилиси

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии заявил об отсутствии четких доказательств симуляции осужденного Михаила Саакашвили и призвал инспектора по защите персональных данных в кратчайшие сроки изучить законность обнародования видеозаписей. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты в клинике "Вивамеди", где он находится с 12 мая 2022 года. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Тем не менее Специальная пенитенциарная служба настаивает на том, что на видео явно видны симулянтские действия Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести в заблуждение общество и международных партнеров. Аппарат Народного защитника Грузии считает, что не было никаких легитимных целей распространения этих видеозаписей, и если бы даже таковые были, при распространении информации, отражающей состояние здоровья человека, важно сохранять баланс между удовлетворением общественного интереса и защитой неприкосновенности личной жизни человека. Обнародованы видеокадры осужденного Саакашвили из клиники>>В заявлении приведены данные из медицинского заключения группы экспертов, созданной при аппарате омбудсмена. Там сказано, что у Саакашвили по сравнению с предыдущим обследованием усилены энцефалопатия, сенсомоторная нейропатия, анемия, анорексия начала переходить в кахексию."Заключение экспертов от 6 декабря 2022 года содержит дополнительный диагноз, который не был обнародован исходя из его сенситивного характера (информация об этом предоставлена Тбилисскому городскому суду)", – сказано в заявлении. Там же отмечено, что врачи оценили состояние Саакашвили как тяжелое. Аппарат Народного защитника призвал инспектора по защите персональных данных, учитывая высокий общественный интерес к делу, как можно быстрее изучить законность обнародования видео из палаты Саакашвили и осуществить реагирование. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда.Европарламент принял критический отчет по Грузии: под прицелом – Иванишвили>>Министр подчеркнул, что видеозаписи являются доказательством того, что экс-президента никто не пытает, как на том настаивают оппоненты власти. Они прибегают "ко всяческим грязным способам", чтобы ввести общество в заблуждение и помешать судебному процессу.С 12 мая 2022 года осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, тбилиси, специальная пенитенциарная служба