https://sputnik-georgia.ru/20221216/uchenye-rossii-modernizirovali-platformu-dlya-issledovaniy-mozga-273109558.html

Ученые России модернизировали платформу для исследований мозга

Ученые России модернизировали платформу для исследований мозга

Над научным проектом работали исследователи и специалисты Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Российским ученым удалось расширить возможности программного комплекса для исследований в области работы мозга OpenNFT, новая версия стала более надежной и универсальной, пишет РИА Новости. Над научным проектом работали исследователи и специалисты Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева.Этот программный комплекс, разработанный учеными Самарского университета несколько лет назад совместно с российскими и зарубежными коллегами, позволяет увидеть и проанализировать активность сканируемого мозга человека в режиме реального времени, что помогает решать различные научные и медицинские задачи, в том числе по нейрореабилитации людей после инсульта.Сообщается, что новая версия платформы, получившая название pyOpenNFT, стала более надежной и универсальной, ее пользователи получат больше возможностей по настройке платформы под свои задачи и смогут проводить более широкий спектр исследований мозга. Модернизированная версия была представлена в Йельском университете (США) в рамках конференции rtFIN-2022 в октябре. В связи с невозможностью личного участия в конференции разработчики доверили проведение презентации своим зарубежным коллегам, подготовив все необходимые материалы."Обновленная версия платформы открывает для ученых новые возможности благодаря своей модульной структуре и тому, что она теперь целиком написана на языке Python. Благодаря этому новым разработчикам и исследователям станет проще участвовать в развитии платформы и проведении экспериментов в области нейронауки. Новая версия позволит пользователям расширять и улучшать ее функциональность, адаптируя под различные задачи, и даст возможность обрабатывать данные не только функциональной МРТ головного мозга, как это сейчас делает OpenNFT, но также реализовать и интегрировать методы обработки других изображений мозга, например, электроэнцефалограммы, обычной МРТ или КТ, что сделает платформу более универсальной в плане исследований", - цитирует пресс-служба одного из авторов проекта, ассистента кафедры технической кибернетики Самарского университета Никиту Давыдова.Т. е., по его словам, модульность структуры не только упрощает дальнейшее развитие платформы, но и увеличивает общую надежность всего программного продукта. Теперь для каждого отдельного процесса - обработки снимков, компоновки изображений для пользователя или же работы с графическим интерфейсом - в платформе предназначен свой отдельный модуль, работоспособность которого при необходимости можно легко проверить и скорректировать в отдельности с помощью тестов.В данное время обновленная версия платформы проходит заключительное тестирование, ее запуск запланирован на первый квартал 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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