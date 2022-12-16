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Услуги по регистрации автомобилей в Грузии станут дороже
Услуги по регистрации автомобилей в Грузии станут дороже
Выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется с 1 января 2023 года 100 лари вместо 35 лари 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T07:01+0400
2022-12-16T07:01+0400
2022-12-16T09:17+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, предполагающий увеличение цен на процедуры, связанные с регистрацией автомобилей после 1 января 2023 года на 185,7 %. За поправки в закон "О установлении стоимости и сроков обслуживания Агентством обслуживания министерства внутренних дел Грузии" проголосовали 82 депутата. Согласно поправкам, выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется с 1 января 2023 года 100 лари вместо 35 лари. А вот выдача номеров будет стоить 80 лари вместо 35. В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей >>По мнению правительства, повышение цен принесет бюджету Грузии дополнительно в год 40 миллионов лари, которые пойдут на нужды патрульной полиции и Агентства обслуживания. По официальной статистике, в 2019 году регистрацию прошли 1,4 миллиона автомобилей, в 2020 году - 1,5 миллиона, в 2021 – 1,5 миллиона, а на конец 2022 – 1,6 миллиона автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, автомобили, агентство обслуживания мвд грузии, мвд грузии
грузия, новости, общество, автомобили, агентство обслуживания мвд грузии, мвд грузии
Услуги по регистрации автомобилей в Грузии станут дороже
07:01 16.12.2022 (обновлено: 09:17 16.12.2022)
Выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется с 1 января 2023 года 100 лари вместо 35 лари
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, предполагающий увеличение цен на процедуры, связанные с регистрацией автомобилей после 1 января 2023 года на 185,7 %.
За поправки в закон "О установлении стоимости и сроков обслуживания Агентством обслуживания министерства внутренних дел Грузии" проголосовали 82 депутата.
Согласно поправкам, выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется с 1 января 2023 года 100 лари вместо 35 лари. А вот выдача номеров будет стоить 80 лари вместо 35.
По мнению правительства, повышение цен принесет бюджету Грузии дополнительно в год 40 миллионов лари, которые пойдут на нужды патрульной полиции и Агентства обслуживания.
По официальной статистике, в 2019 году регистрацию прошли 1,4 миллиона автомобилей, в 2020 году - 1,5 миллиона, в 2021 – 1,5 миллиона, а на конец 2022 – 1,6 миллиона автомобилей.