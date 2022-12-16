https://sputnik-georgia.ru/20221216/uslugi-po-registratsii-avtomobiley-v-gruzii-stanut-dorozhe-273106517.html

Услуги по регистрации автомобилей в Грузии станут дороже

Услуги по регистрации автомобилей в Грузии станут дороже

Выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется с 1 января 2023 года 100 лари вместо 35 лари 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T07:01+0400

2022-12-16T07:01+0400

2022-12-16T09:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, предполагающий увеличение цен на процедуры, связанные с регистрацией автомобилей после 1 января 2023 года на 185,7 %. За поправки в закон "О установлении стоимости и сроков обслуживания Агентством обслуживания министерства внутренних дел Грузии" проголосовали 82 депутата. Согласно поправкам, выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется с 1 января 2023 года 100 лари вместо 35 лари. А вот выдача номеров будет стоить 80 лари вместо 35. В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей >>По мнению правительства, повышение цен принесет бюджету Грузии дополнительно в год 40 миллионов лари, которые пойдут на нужды патрульной полиции и Агентства обслуживания. По официальной статистике, в 2019 году регистрацию прошли 1,4 миллиона автомобилей, в 2020 году - 1,5 миллиона, в 2021 – 1,5 миллиона, а на конец 2022 – 1,6 миллиона автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, автомобили, агентство обслуживания мвд грузии, мвд грузии