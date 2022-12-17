https://sputnik-georgia.ru/20221217/garibashvili-gruziya-gotova-byt-energomostom-mezhdu-zapadom-i-vostokom-273149233.html

Гарибашвили: Грузия готова быть энергомостом между Западом и Востоком

Гарибашвили: Грузия готова быть энергомостом между Западом и Востоком

Развитие Грузии как хаба является приоритетом для властей страны, отметил премьер 17.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-17T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Положение Грузии дает ей возможность быть мостом между Европой и Азией, и Тбилиси готов быть связующим звеном в вопросе диверсификации транспортных маршрутов и поставок электроэнергии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Бухаресте. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. По его словам, развитие страны как хаба является приоритетом для властей Грузии, и страна прилагает все усилия для развития своего потенциала. "Мы разработали особое видение в вопросе соединения Кавказского региона и Европы, и активно инвестируем в расширение и модернизацию энергетической, цифровой и транспортной инфраструктуры", – сказал Гарибашвили. По его словам, именно Грузия выступила инициатором прокладки энергокабеля через Черное море. "Несколько лет назад по инициативе Грузии началась работа над проектом, который предполагает энергетическую связь Кавказского региона и Европы посредством высоковольтной подводной линии электропередач. Сегодня, подписав соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в области развития и передачи зеленой энергии, мы подтверждаем нашу готовность к тесному сотрудничеству в контексте поставок зеленой энергии", – сказал Гарибашвили. Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение>>Он также отметил высокий потенциал страны в производстве обновляемой энергии. В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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