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Отсрочка от армии в Грузии будет стоить в пять раз дороже
Отсрочка от армии в Грузии будет стоить в пять раз дороже
Речь идет о тех призывниках, у которых нет официальных причин для отсрочки 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T21:11+0400
2022-12-17T21:11+0400
2022-12-17T23:40+0400
грузия
новости
джуаншер бурчуладзе
тбилиси
служба государственной охраны
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Министерство обороны Грузии готовит новые правила отсрочки от армии, согласно которым стоимость отсрочки вырастет в пять раз, заявил глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе. На сегодняшний день отсрочку от армии можно получить дважды, заплатив 2 тысячи лари за отсрочку на 18 месяцев. Министр пояснил, что речь идет о тех призывниках, у которых нет официальных причин для отсрочки. В таком случае, через год после оплаты молодым людям все равно придется проходить срочную службу. Между тем, все льготы, которые предполагают бесплатную отсрочку по состоянию здоровья, учебе, по семейному положению и так далее, сохранятся. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев. Откосить от срочной службы в Грузии не получится: призовут даже студентов>>Несмотря на короткий срок службы и льготные условия, когда срочники могут ночевать дома, даже проходя службу, молодые люди чаще предпочитают найти способ не идти на срочную службу. Главной причиной отказа называется то, что больше всего призывников попадает не в вооруженные силы или отряд сил спецреагирования МВД Грузии, а караульными в тюрьмы или в Службу государственной охраны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, тбилиси, служба государственной охраны
грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, тбилиси, служба государственной охраны
Отсрочка от армии в Грузии будет стоить в пять раз дороже
21:11 17.12.2022 (обновлено: 23:40 17.12.2022)
Речь идет о тех призывниках, у которых нет официальных причин для отсрочки
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Министерство обороны Грузии готовит новые правила отсрочки от армии, согласно которым стоимость отсрочки вырастет в пять раз, заявил глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе.
На сегодняшний день отсрочку от армии можно получить дважды, заплатив 2 тысячи лари за отсрочку на 18 месяцев.
"Будет пересмотрен размер сбора за отсрочку от призыва на срочную службу, и он составит 10 тысяч лари за год отсрочки. При этом использовать отсрочку можно будет только один раз", – сказал Бурчуладзе.
Министр пояснил, что речь идет о тех призывниках, у которых нет официальных причин для отсрочки. В таком случае, через год после оплаты молодым людям все равно придется проходить срочную службу.
Между тем, все льготы, которые предполагают бесплатную отсрочку по состоянию здоровья, учебе, по семейному положению и так далее, сохранятся.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.
Несмотря на короткий срок службы и льготные условия, когда срочники могут ночевать дома, даже проходя службу, молодые люди чаще предпочитают найти способ не идти на срочную службу.
Главной причиной отказа называется то, что больше всего призывников попадает не в вооруженные силы или отряд сил спецреагирования МВД Грузии, а караульными в тюрьмы или в Службу государственной охраны.