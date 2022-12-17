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Президент Грузии: пора прекратить спекуляции на тему Саакашвили
Президент Грузии: пора прекратить спекуляции на тему Саакашвили
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти и требуют его освобождения 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T22:02+0400
2022-12-17T22:02+0400
2022-12-17T21:49+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала политиков прекратить спекуляции на тему экс-главы государства Михаила Саакашвили и дождаться решения суда. Судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили назначено на 22 декабря. С соответствующим ходатайством в суд обратились адвокаты экс-президента. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. За это время он провел в тюремной камере лишь 170 дней. Все остальное время экс-президент Грузии провел в различных клиниках из-за голодовки и ее последствий. Последний раз он оказался в клинике 12 мая 2022 года, где находится по сегодняшний день. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. Глава Минюста Грузии предложил обратиться в суд противникам показа кадров Саакашвили >>О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе, чье ведомство ответственно за экс-президента как заключенного. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , рати брегадзе, тбилиси, украина, тбилисский городской суд
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , рати брегадзе, тбилиси, украина, тбилисский городской суд
Президент Грузии: пора прекратить спекуляции на тему Саакашвили
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти и требуют его освобождения
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала политиков прекратить спекуляции на тему экс-главы государства Михаила Саакашвили и дождаться решения суда.
Судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили назначено на 22 декабря. С соответствующим ходатайством в суд обратились адвокаты экс-президента.
"Одним из основных вопросов, способствующих поляризации, является вопрос бывшего президента. Я говорила и повторю, что для этой страны, ее репутации, ее внутренней стабильности и для ее будущего очень важно, чтобы все стороны прекратили спекуляции и дождались решения суда 22 декабря, которое, я хочу быть уверенной, позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации", – сказала Зурабишвили.
Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. За это время он провел в тюремной камере лишь 170 дней. Все остальное время экс-президент Грузии провел в различных клиниках из-за голодовки и ее последствий. Последний раз он оказался в клинике 12 мая 2022 года, где находится по сегодняшний день.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды.
О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе, чье ведомство ответственно за экс-президента как заключенного. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.