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Прокладка кабеля в Европу: сколько денег вложит Грузия
Прокладка кабеля в Европу: сколько денег вложит Грузия
Грузия профинансирует геологические исследования я в Черном море в размере 20 миллионов долларов США 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T16:31+0400
2022-12-17T16:31+0400
2022-12-17T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузия профинансирует геологические исследования для прокладки электрокабеля через Черное море, а также предварительное исследование проекта, заявил глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали в Бухаресте соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Он добавил, что Грузия профинансирует геологические исследования, которые будут проводиться в Черном море, в размере 20 миллионов долларов СШАПо словам Хуцишвили, Грузия станет не только экономическим, но и энергетическим центром региона и очень важным фактором энергетической безопасности Евросоюза. Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение>>Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, хуцишвили, черное море, азербайджан, новости, европа
грузия, экономика, хуцишвили, черное море, азербайджан, новости, европа
Прокладка кабеля в Европу: сколько денег вложит Грузия
16:31 17.12.2022 (обновлено: 16:50 17.12.2022)
Грузия профинансирует геологические исследования я в Черном море в размере 20 миллионов долларов США
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузия профинансирует геологические исследования для прокладки электрокабеля через Черное море, а также предварительное исследование проекта, заявил глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили.
Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали в Бухаресте соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море.
"Инициатором указанного проекта является Грузия, и правительство начало работать над этим проектом два года назад. Мы уже профинансировали предварительное исследование проекта. На начальной стадии предварительные данные показали, что проект может быть очень успешным с экономической и финансовой точек зрения", - сказал Хуцишвили.
Он добавил, что Грузия профинансирует геологические исследования, которые будут проводиться в Черном море, в размере 20 миллионов долларов США
По словам Хуцишвили, Грузия станет не только экономическим, но и энергетическим центром региона и очень важным фактором энергетической безопасности Евросоюза.
Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.