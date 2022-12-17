https://sputnik-georgia.ru/20221217/prokladka-kabelya-v-evropu-skolko-deneg-vlozhit-gruziya-273151584.html

Прокладка кабеля в Европу: сколько денег вложит Грузия

Прокладка кабеля в Европу: сколько денег вложит Грузия

Грузия профинансирует геологические исследования я в Черном море в размере 20 миллионов долларов США 17.12.2022, Sputnik Грузия

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грузия

экономика

хуцишвили

черное море

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузия профинансирует геологические исследования для прокладки электрокабеля через Черное море, а также предварительное исследование проекта, заявил глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали в Бухаресте соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Он добавил, что Грузия профинансирует геологические исследования, которые будут проводиться в Черном море, в размере 20 миллионов долларов СШАПо словам Хуцишвили, Грузия станет не только экономическим, но и энергетическим центром региона и очень важным фактором энергетической безопасности Евросоюза. Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение>>Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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