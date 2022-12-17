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Талахадзе в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира
Талахадзе в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира
Талахадзе является шестикратным чемпионом мира и Европы, а также единственным спортсменом в истории независимой Грузии, дважды побеждавшим на Олимпийских играх 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T09:36+0400
2022-12-17T09:36+0400
2022-12-17T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира в весовой категории свыше 109 килограммов, на сей раз в столице Колумбии Боготе.Богатырь из Грузии в рывке поднял 215 килограммов, в толчке – 251 килограмм, набрав в сумме 466 килограммов.Таким образом, Талахадзе является шестикратным чемпионом мира и Европы, а также единственным спортсменом в истории независимой Грузии, дважды побеждавшим на Олимпийских играх.Лаша Талахадзе выиграл шестой чемпионат Европы подряд >>Мировые рекорды в весовой категории свыше 109 килограммов также принадлежат Талахадзе. На прошлогоднем чемпионате мира он поднял 225 килограммов в рывке и 267 в толчке, набрав в сумме 492 килограмма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, колумбия, богота
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, колумбия, богота
Талахадзе в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира
Талахадзе является шестикратным чемпионом мира и Европы, а также единственным спортсменом в истории независимой Грузии, дважды побеждавшим на Олимпийских играх
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира в весовой категории свыше 109 килограммов, на сей раз в столице Колумбии Боготе.
Богатырь из Грузии в рывке поднял 215 килограммов, в толчке – 251 килограмм, набрав в сумме 466 килограммов.
Таким образом, Талахадзе является шестикратным чемпионом мира и Европы, а также единственным спортсменом в истории независимой Грузии, дважды побеждавшим на Олимпийских играх.
Мировые рекорды в весовой категории свыше 109 килограммов также принадлежат Талахадзе. На прошлогоднем чемпионате мира он поднял 225 килограммов в рывке и 267 в толчке, набрав в сумме 492 килограмма.