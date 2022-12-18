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День памяти Николая Чудотворца - приметы и запреты

День памяти Николая Чудотворца - приметы и запреты

День памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских святых, православная церковь отмечает 19 декабря 18.12.2022, Sputnik Грузия

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В народном календаре праздник называется "Никола Зимний", с которым связано много примет и запретов. Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать на день памяти Николая Чудотворца, а также о приметах, с ним связанных. Что нельзя делать В день памяти Николая Чудотворца нельзя есть продукты животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября. Нельзя в этот день заниматься тяжелым физическим трудом и делать ремонт. Также нельзя 19 декабря делать работу по дому – убирать и стирать. Нельзя в день памяти Николая Чудотворца заниматься рукодельем - по приметам это может привлечь на дом неприятности. В день памяти Николая Чудотворца нельзя спорить, конфликтовать, злословить и сплетничать. Также 19 декабря нельзя ругать детей. Грустить в народный праздник и отказывать в помощи нуждающимся нельзя. В день памяти Николая Чудотворца нельзя венчаться, а также устраивать шумные застолья и напиваться. Народные приметы По приметам, в день памяти Николая Чудотворца нельзя стричь волосы. В старину 19 декабря девушки срывали небольшую ветку с вишневого дерева и ставили в вазу - если ветка зацветала к весне, это хорошая примета, указывающая, что сорвавшая ее обязательно выйдет замуж. Много примет на день святого Николая были связаны и с погодой. Например, если 19 декабря холодно, значит и весь сезон будет холодным. А если в день памяти Чудотворца тепло – это явная примета, что зима будет солнечной и без сильных морозов. По приметам, зима будет морозной, если снег выпал до 19 декабря, а если в этот день появился иней, значит год будет урожайным. Большого урожая ждали, если на день памяти Николая Чудотворца с утра морозно и солнечно. В день памяти Чудотворца ничего для себя делать нельзя – можно только помогать нуждающимся. В то же время давать взаймы 19 декабря плохая примета. По приметам, если 19 декабря загадать желание, то Николай Чудотворец обязательно посодействует его исполнению. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20221217/den-svyatogo-nikolaya-v-dekabre-2022-molitvy-o-chem-prosyat-chudotvortsa-273126835.html

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