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День памяти Николая Чудотворца - приметы и запреты
День памяти Николая Чудотворца - приметы и запреты
День памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских святых, православная церковь отмечает 19 декабря 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T12:02+0400
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В народном календаре праздник называется "Никола Зимний", с которым связано много примет и запретов. Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать на день памяти Николая Чудотворца, а также о приметах, с ним связанных. Что нельзя делать В день памяти Николая Чудотворца нельзя есть продукты животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября. Нельзя в этот день заниматься тяжелым физическим трудом и делать ремонт. Также нельзя 19 декабря делать работу по дому – убирать и стирать. Нельзя в день памяти Николая Чудотворца заниматься рукодельем - по приметам это может привлечь на дом неприятности. В день памяти Николая Чудотворца нельзя спорить, конфликтовать, злословить и сплетничать. Также 19 декабря нельзя ругать детей. Грустить в народный праздник и отказывать в помощи нуждающимся нельзя. В день памяти Николая Чудотворца нельзя венчаться, а также устраивать шумные застолья и напиваться. Народные приметы По приметам, в день памяти Николая Чудотворца нельзя стричь волосы. В старину 19 декабря девушки срывали небольшую ветку с вишневого дерева и ставили в вазу - если ветка зацветала к весне, это хорошая примета, указывающая, что сорвавшая ее обязательно выйдет замуж. Много примет на день святого Николая были связаны и с погодой. Например, если 19 декабря холодно, значит и весь сезон будет холодным. А если в день памяти Чудотворца тепло – это явная примета, что зима будет солнечной и без сильных морозов. По приметам, зима будет морозной, если снег выпал до 19 декабря, а если в этот день появился иней, значит год будет урожайным. Большого урожая ждали, если на день памяти Николая Чудотворца с утра морозно и солнечно. В день памяти Чудотворца ничего для себя делать нельзя – можно только помогать нуждающимся. В то же время давать взаймы 19 декабря плохая примета. По приметам, если 19 декабря загадать желание, то Николай Чудотворец обязательно посодействует его исполнению. Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20221217/den-svyatogo-nikolaya-v-dekabre-2022-molitvy-o-chem-prosyat-chudotvortsa-273126835.html
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

День памяти Николая Чудотворца - приметы и запреты

12:02 18.12.2022 (обновлено: 12:28 18.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerХрам Святого Николая Чудотворца на территории крепости Нарикала. Достопримечательности Тбилиси
Храм Святого Николая Чудотворца на территории крепости Нарикала. Достопримечательности Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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День памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских святых, православная церковь отмечает 19 декабря
В народном календаре праздник называется "Никола Зимний", с которым связано много примет и запретов.
Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать на день памяти Николая Чудотворца, а также о приметах, с ним связанных.

Что нельзя делать

В день памяти Николая Чудотворца нельзя есть продукты животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября.
Нельзя в этот день заниматься тяжелым физическим трудом и делать ремонт. Также нельзя 19 декабря делать работу по дому – убирать и стирать.
Нельзя в день памяти Николая Чудотворца заниматься рукодельем - по приметам это может привлечь на дом неприятности.
© photo: Sputnik / Alexander Yuriev / Перейти в фотобанкМраморный престол над мощами Святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари
Мраморный престол над мощами Святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2022
Мраморный престол над мощами Святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари
© photo: Sputnik / Alexander Yuriev
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В день памяти Николая Чудотворца нельзя спорить, конфликтовать, злословить и сплетничать. Также 19 декабря нельзя ругать детей.
Грустить в народный праздник и отказывать в помощи нуждающимся нельзя.
В день памяти Николая Чудотворца нельзя венчаться, а также устраивать шумные застолья и напиваться.

Народные приметы

По приметам, в день памяти Николая Чудотворца нельзя стричь волосы.
В старину 19 декабря девушки срывали небольшую ветку с вишневого дерева и ставили в вазу - если ветка зацветала к весне, это хорошая примета, указывающая, что сорвавшая ее обязательно выйдет замуж.
Много примет на день святого Николая были связаны и с погодой. Например, если 19 декабря холодно, значит и весь сезон будет холодным.
А если в день памяти Чудотворца тепло – это явная примета, что зима будет солнечной и без сильных морозов.
Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2022
День святого Николая в декабре 2022: молитвы, о чем просят Чудотворца
Вчера, 19:01
По приметам, зима будет морозной, если снег выпал до 19 декабря, а если в этот день появился иней, значит год будет урожайным.
Большого урожая ждали, если на день памяти Николая Чудотворца с утра морозно и солнечно.
В день памяти Чудотворца ничего для себя делать нельзя – можно только помогать нуждающимся. В то же время давать взаймы 19 декабря плохая примета.
По приметам, если 19 декабря загадать желание, то Николай Чудотворец обязательно посодействует его исполнению.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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