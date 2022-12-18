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Федерации баскетбола Грузии и Турции оштрафованы из-за потасовки - ФИБА
Федерации баскетбола Грузии и Турции оштрафованы из-за потасовки - ФИБА
Федерация баскетбола Грузии оштрафована на 40 тысяч швейцарских франков, Турции — на 15 тысяч 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T18:31+0400
2022-12-18T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Федерация баскетбола Грузии и ряд ведущих игроков национальной команды оштрафованы на крупные суммы из-за инцидента, который произошел в сентябре на Евробаскете в Тбилиси, решение приняла дисциплинарная комиссия ФИБА в пятницу. Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан и перерос в драку с участием грузинских полицейских, обеспечивающих безопасность во время игр. В федерации баскетбола по результатам расследования наложили штрафы и на турецкую команду. Федерация баскетбола Грузии оштрафована на 40 тысяч швейцарских франков, Турции — на 15 тысяч. ФИБА не будет аннулировать результаты матча между Грузией и Турцией >>Что касается игроков, то капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков. Гога Битадзе получил штраф размером в 15 тысяч швейцарских франков. Дуда Санадзе оштрафован на три тысяч швейцарских франков. Все трое получили трехлетний испытательный срок, в случае нарушения в этот период последует дисквалификация. Игрок сборной Турции Фуркан Коркмаз оштрафован на шесть тысяч швейцарских франков, у него также трехлетний испытательный срок. На сайте ФИБА отмечено, что федерация не собирается комментировать свое решение. Еще в сентябре Национальная федерация баскетбола Грузии заявила, что полностью дистанцируется от любых форм насилия, считая, что происходящее между игроками и участниками матча не должно выходить за пределы поля, и опровергла обвинения турецкой команды и Федерации баскетбола Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, дуда санадзе, торнике шенгелия, фиба, турция, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Федерации баскетбола Грузии и Турции оштрафованы из-за потасовки - ФИБА
18:31 18.12.2022 (обновлено: 19:13 18.12.2022)
Федерация баскетбола Грузии оштрафована на 40 тысяч швейцарских франков, Турции — на 15 тысяч
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Федерация баскетбола Грузии и ряд ведущих игроков национальной команды оштрафованы на крупные суммы из-за инцидента, который произошел в сентябре на Евробаскете в Тбилиси, решение приняла дисциплинарная комиссия ФИБА в пятницу.
Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан и перерос в драку с участием грузинских полицейских, обеспечивающих безопасность во время игр.
В федерации баскетбола
по результатам расследования наложили штрафы и на турецкую команду. Федерация баскетбола Грузии оштрафована на 40 тысяч швейцарских франков, Турции — на 15 тысяч.
Что касается игроков, то капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков. Гога Битадзе получил штраф размером в 15 тысяч швейцарских франков. Дуда Санадзе оштрафован на три тысяч швейцарских франков. Все трое получили трехлетний испытательный срок, в случае нарушения в этот период последует дисквалификация.
Игрок сборной Турции Фуркан Коркмаз оштрафован на шесть тысяч швейцарских франков, у него также трехлетний испытательный срок.
На сайте ФИБА отмечено, что федерация не собирается комментировать свое решение.
Еще в сентябре Национальная федерация баскетбола Грузии заявила, что полностью дистанцируется от любых форм насилия, считая, что происходящее между игроками и участниками матча не должно выходить за пределы поля, и опровергла обвинения турецкой команды и Федерации баскетбола Турции.